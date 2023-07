BITCOIN: Blackrock-ETF weiter ein Thema, neue Jahreshochs voraus 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT:¬†Rein vom Kursniveau her, hat sich f√ľr Bitcoin im Laufe der vergangenen sieben Tage und seit der letzten Bitcoin-Betrachtung nicht viel ge√§ndert.

Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin

Rein vom Kursniveau her, hat sich f√ľr Bitcoin im Laufe der vergangenen sieben Tage und seit der letzten Bitcoin-Betrachtung nicht viel ge√§ndert.

Wenn man aber genau hinschaut, erkennt man einen potenziellen, fundamentalen Trigger, der ein starkes Verkaufssignal h√§tte liefern k√∂nnen, stattdessen aber im √ľbertragenen Sinne regelrecht ‚Äěweggeatmet‚Äú wurde, was wiederum eine substanzielle St√§rke impliziert.

Wir erinnern uns: Bitcoin sah vor rund zwei Wochen eine dynamische Eroberung der $28.000 Marke, die mit weiteren, z√ľgigen Aufschl√§gen √ľber $30.000 einherging.

Als potenziellen Haupttreiber identifizierten wir nach den Hiobsbotschaften zuvor rund um die SEC-Klagen gegen Binance und Coinbase den Antrag des weltgr√∂√üten Verm√∂gensverwalters Blackrock, einen Bitcoin-ETF aufzulegen. Die Signalgebung ‚ÄěBitcoin hat eine Zukunft!‚Äú durfte als insgesamt klar bullishes Signal gewertet werden, dass auch weitere Aufschl√§ge nach sich ziehen d√ľrfte.

Dann allerdings lief am Freitag eine Nachricht √ľber den Ticker, die den Bitcoin-Bullen geh√∂rig die H√∂rner stutzte: demnach berichtete das Wallstreet Journal, dass laut SEC, der eingereichte Antrag f√ľr einen Spot-Bitcoin-ETFs unzureichend sei und die Aufsichtsbeh√∂rde der Nasdaq und CBOE mitteilte, dass der j√ľngste Bitcoin-ETF-Antrag von Blackrock, Fidelity und anderen nicht klar und umfassend seien.

Bitcoin verlor innerhalb von wenigen Minuten mehr als $2.000 und der sich abzeichnende Bull Run schien abgeblasen ‚Äď doch bereits wenige Stunden sp√§ter handelte die Kryptow√§hrung zur√ľck √ľber $30.000 und driftete in das verl√§ngerte ‚ÄěIndependence Day‚Äú-Wochenende zur√ľck in Richtung seiner Jahreshochs.

Auch hier wollen wir uns kurz an einen Absatz in der Bitcoin-Analyse der Vorwoche erinnern:

[‚Ķ] Der zunehmend optimistische Ausblick f√ľr Bitcoin, der sich im Bias der Marktteilnehmer widerspiegelt und das z√ľgige Absch√ľtteln negativer Nachrichten bspw. rund um die Binance- und Coinbase-Klagen seitens der SEC deutet daraufhin, dass der Krypto-Winter langsam in einen Fr√ľhling √ľbergeht und mit einer Eroberung der $32.000 Marke ist kurzfristig weiteres Aufw√§rtspotenzial bis in Gefilde um $35.000 zu erkennen. [‚Ķ]

Und genau so ist: noch vor einigen Monaten h√§tte eine solche Nachricht, w√§re sie zuvor Basis eines bullishen Impulses gewesen, einen mindestens kleinen Ausverkauf nach sich gezogen, doch, dass die Bullen sofort zur Stelle sind und jeden sch√§rferen R√ľcksetzer nutzen, um zu kaufen, ist ein untr√ľglich starkes Signal, welches eher dazu veranlasst mit der Markierung neuer Jahreshochs und einem Bruch √ľber $32.000 davon auszugehen, h√∂here Kursziele um $37.000/$38.000, eventuell gar $40.000 anzupeilen.

Ein Fall zur√ľck unter die ‚ÄěFlush-Tiefs‚Äú von vergangener Woche Freitag um $29.500 w√ľrden das Bild tr√ľben und neutralisierten das aktuell bullishe Bild, machten unter $28.000 einen erneuten Test der $24.500/$25.000 Region denkbar:

Bitcoin - Trading Setups:

Durch die j√ľngste Price Action bleibt das Bild f√ľr Bitcoin klar Long und es kristallisiert sich ein Szenario heraus, um die j√ľngst herausskalierte Position in H√∂he von 25 ‚Äď 30% wieder hinzuzunehmen.

Grunds√§tzlich bleibt es dabei: die deutliche und dynamische R√ľckeroberung des EMA(50) auf Tagesbasis, der sich auch weiterhin klar oberhalb seiner 200-Tagelinie pr√§sentiert ist ein Signal, welches weitere Aufschl√§ge wahrscheinlich werden l√§sst.

Wie bereits weiter oben geschrieben, w√§re das kurzfristig bullishe Momentum mit einem Fall zur√ľck unter die $29.500 Marke nicht mehr gegeben, deutlich eintr√ľben w√ľrde sich das charttechnische Bild auf Tagesbasis bei einem Fall und halten unter der 200-Tagelinie, derzeit verlaufend im Beriech um $25.000.

Long-Setup:

Mit Bruch √ľber die $31.500 Marke k√∂nnten Trader, die eine kleine Gewinnmitnahme zwecks Risiko-Reduktion in H√∂he von 20-30% legitim um $31.000 nach dem dynamischen, ersten Vorsto√ü vor rund 2 Wochen auf den Weg gebracht haben, in Betracht ziehen, diesen ausskalierten Teil wieder hinzuzunehmen, Stop dieser Position auf der $29.450.

Hier w√ľrde auch eine weitere Positionsreduktion der Ursprungsposition in H√∂he von 40-50% in Betracht gezogen, der Rest der Position w√ľrde mit einem Fall unter $25.000 rausgenommen.

Ziele auf der Oberseite liegen weiter um $35.000, Kursprojektionen offenbaren sogar Potenzial bis in Gefilde um $37.000/$38.000.

Short-Setup:

F√ľr Short-Positionen bleibt es dabei: Short ist im aktuellen Umfeld kaum eine Option, selbst ein nun erfolgender Abprall an der Region um die Jahreshochs ist oberhalb von $29.500 und des EMA(50) auf Tagesbasis keine wirkliche Option und ist mit gro√üer, gro√üer Vorsicht zu genie√üen.



