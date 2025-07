Coca-Cola Aktie vor Q2-Ergebnissen: Was bringt das zweite Quartal 2025?

Coca-Cola (KO.US) wird morgen vor Börsenbeginn seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlichen. Der Markt rechnet mit einem moderaten Umsatzwachstum und einem leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie. Diese Ergebnisse werden in einem interessanten Umfeld veröffentlicht, nachdem PepsiCo letzte Woche einen starken Gewinnbericht vorgelegt hatte (dessen Aktienkurs nach der Veröffentlichung um über 7,5 % stieg und derzeit etwa 4,4 % über dem Niveau vor der Veröffentlichung liegt). Darüber hinaus übt Donald Trump Druck auf Coca-Cola aus, sein Flaggschiff-Getränk wieder mit Zucker zu süßen. Vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen liegt die Bewertung von Coca-Cola weiterhin nahe ihrem historischen Dreijahresdurchschnitt. Im Vergleich zu ihrem Sektor und dem breiter gefassten S&P 500 Index liegt sie derzeit jedoch unter dem historischen Trend. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ausblick für das zweite Quartal 2025 Analysten prognostizieren einen leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) auf 0,83 US-Dollar (nach 0,84 US-Dollar im Vorjahr). Beim Umsatz wird ein moderates Wachstum auf 12,55 Milliarden US-Dollar (+1 % gegenüber dem Vorjahr) erwartet. Bemerkenswert ist, dass Coca-Cola in den letzten acht Quartalen die Umsatzerwartungen jeweils übertroffen hat. Zusammen mit der starken Performance von PepsiCo erhöht dies den Druck auf das Unternehmen, im zweiten Quartal 2025 robuste Umsatzzahlen vorzulegen. Aus Margensicht ist die anhaltende Abschwächung des Dollars ein positives Signal für die internationalen Märkte. Südamerika und Asien bleiben wichtige Märkte für Coca-Cola, und günstige Währungsentwicklungen in diesen Regionen könnten das Umsatzwachstum weiter ankurbeln. Geschätzte Ergebnisse für das zweite Quartal 2025. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 (Schätzung): Geschätzter vergleichbarer Gewinn pro Aktie: 83 Cent

Geschätztes bereinigtes organisches Umsatzwachstum: +4,55 %

Geschätzte Investitionsausgaben: 490,9 Millionen US-Dollar

Geschätzte vergleichbare operative Marge: 33,2 %

Geschätzte vergleichbare bereinigte Bruttomarge: +61,4 %

Geschätzte Preis-/Mixänderung: +5,48 %

Mögliche Rezepturänderung? Die Anleger werden während der Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen gespannt auf Informationen zu einer Entscheidung über die Süßung von Coca-Cola-Getränken in den USA achten. Letzte Woche deutete Trump in den sozialen Medien an, dass das Unternehmen wieder amerikanischen Zucker anstelle des seit den 1980er Jahren verwendeten Maissirups verwenden sollte. Das Unternehmen hat zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben, ob es eine Änderung seines Hauptgetränks vornehmen wird, doch könnte ein solcher Schritt den Weg für eine spezielle, mit Zucker gesüßte Ausgabe des Getränks in den USA ebnen.

