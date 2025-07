Das war der Handelstag, 21.07.2025: Wall Street rüstet sich vor wichtigen Unternehmensergebnissen

Die US-Indizes beendeten die erste Sitzung der neuen Woche leicht höher und bewegten sich nahe den lokalen Höchstständen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stieg der S&P 500 um 0,56 %, der Nasdaq 100 um 0,80 % und der Dow Jones Industrial Average um 0,32 %.

Auf dem Devisenmarkt war der US-Dollar mit einem Rückgang von durchschnittlich etwa 0,3 bis 0,6 % die schwächste Währung. Die stärksten Gewinner waren hingegen der Euro (EUR) und der japanische Yen (JPY) . Das Währungspaar EURUSD legte um 0,53 % auf 1,16930 zu.

Die Berichtssaison tritt in eine entscheidende Phase. Während die heutigen Veröffentlichungen nicht besonders bedeutend waren, werden wir im Laufe der Woche Berichte von wichtigen Big-Tech-Unternehmen und traditionellen „Old Economy”-Giganten wie Coca-Cola , Lockheed Martin , Philip Morris , SAP , Alphabet , Tesla und Nestlé sehen.

Der Markt bleibt auch hinsichtlich der Handelsverhandlungen, die sich der wichtigen Frist am 1. August nähern, weiterhin optimistisch. Die Anleger scheinen der wachsenden Unsicherheit rund um die Handelsgespräche zwischen den USA und der EU wenig Beachtung zu schenken.

US-Handelsminister Howard Lutnick betonte am Sonntag, dass die Zölle am 1. August bedingungslos in Kraft treten würden. Auf die Frage nach dem Zeitpunkt erklärte Finanzminister Scott Bessent hingegen, dass „die Qualität der Handelsabkommen wichtiger sei als Fristen“.

Die Europäische Union bereitet einen Vergeltungsplan gegen die USA vor. Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen plant die EU, in den kommenden Tagen ein Schnellreaktionsszenario zu entwickeln, das eine Liste potenzieller Zölle im Wert von bis zu 72 Milliarden Euro umfasst.

Die Daten zu den Erzeugerpreisen in Kanada zeigten einen überraschenden Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vormonat, während ein Rückgang von 0,1 % erwartet worden war. Das Währungspaar USDCAD fällt weiter und nähert sich einem kurzfristigen Unterstützungsniveau.

Opendoor Technologies (OPEN.US) verzeichnete einen starken Kursanstieg und legte in der vergangenen Woche um 178 % und im Monatsvergleich um fast 600 % zu. Auslöser für die Rally war Hedgefonds-Manager Eric Jackson, der Opendoor in den sozialen Medien öffentlich unterstützte und als potenziellen „100-Bagger“ bezeichnete.

NATGAS -Futures sind heute trotz Prognosen für überdurchschnittliche Temperaturen in den meisten Teilen der Vereinigten Staaten um 7,80 % gefallen. Beachten Sie, dass die Terminkontrakte nach der Sitzung am 22. Juli rollieren werden. Derzeit besteht ein leichter Contango zwischen den August- und September-Kontrakten.

