BITCOIN: choppiges Treiben in Bitcoin hält an, Krypto-Bullen lauern 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Das ĂŒbergeordnete Bild fĂŒr Bitcoin

Beim Blick auf den Bitcoin-Chart haben sich die Vorgaben im Vergleich zur Vorwoche in der Tat nahezu gar nicht verĂ€ndert, die sonst fĂŒr ihre hohe VolatilitĂ€t bekannte Krypto-WĂ€hrung handelt aktuell in der Tat nahezu auf dem gleichen Kursniveau wie noch vor einer Woche.

Was allerdings interessant scheint: die kurzen Versuche der Bitcoin-BĂ€ren die KryptowĂ€hrung unter die $30.000 Marke zu befördern wurden von den Bullen konsequent abgewehrt und der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis seit dem AufwĂ€rtsimpuls folgend auf den Antrag Blackrocks bei der SEC fĂŒr einen Bitcoin-ETF hat in den vergangenen sieben Tagen mehrfach KĂ€ufer angezogen – ein klares Signal, dass die Bullen kurzfristig weiter das Ruder in der Hand haben.

Und neben einem zunehmend gĂŒnstigen Ausblick aus Sentiment-technischer Perspektive, hellt sich fĂŒr Bitcoin auch rein Notenbank-technisch das Bild eher auf: so wurden in der vergangenen Woche zwar die ADP-Zahlen deutlich besser als erwartet veröffentlicht.

Aber: die Mehrzahl der Stellen im privaten Sektor wurden im Hotel- und GaststĂ€ttengewerbe und in der Freizeit-, Sport- oder Tourismusbranche geschaffen – Bereiche, die nicht bekannt sind, hohe Löhne zu zahlen.

Und zudem wurden einen Tag auf die ADP-Zahlen folgend die Non-Farm Payrolls veröffentlicht. Und die Zahl der BeschĂ€ftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im Juni um nur 209.000, der niedrigste Wert seit Dezember 2020 und unter der Erwartung der Wallstreet, die mit 225.000 gerechnet hatte. Und auch die Zahlen fĂŒr den Vormonat wurden um mehr als 30.000 Stellen nach unten revidiert auf nun 306.000.

Ausgehend hiervon darf legitim davon ausgegangen werden, dass wir zumindest sehr nahe am, eventuell bereits am Ende des Zinsanhebungszyklus der der US-Notenbank FED angekommen sind – ein ebenfalls mittel- bis lĂ€ngerfristig bullishes Signal fĂŒr Bitcoin.

Ausgehend hiervon scheint die Erwartung der Bank „Standard Chartered“ nachvollziehbar, die Bitcoin bis Ende des Jahres auf rund 50.000 US-Dollar steigen sieht und bis Ende 2024 sogar 120.000 US-Dollar erwartet.

WĂ€hrend wir zwar nicht in einen solch optimistischen Ton einstimmen wollen, bleibt auch unsere Erwartung fĂŒr Bitcoin positiv und mit der Markierung neuer Jahreshochs und einem Bruch ĂŒber $32.000 gehen wir weiter davon aus, dass höhere Kursziele um $37.000/$38.000, eventuell gar $40.000 realistisch scheinen.

Auf der Unterseite bleibt es dabei: ein Fall unter die $29.500 und somit den durchschnittlich vom Markt bezahlten Preis seit der „Blackrock-Bitcoin-ETF“-Rallye wĂŒrde das Bild trĂŒben und neutralisierten das aktuell bullishe Bild, machte unter $28.000 einen erneuten Test der $24.500/$25.000 Region denkbar:

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (13. Juli 2022 bis 11. Juli 2023). Screenshot erstellt am 11. Juli 2023, 17:25 Uhr (MESZ)

Bitcoin - Trading Setups:

Das Bild fĂŒr Bitcoin bleibt technisch klar Long und das in den vergangenen Betrachtungen thematisierte Szenario, die jĂŒngst herausskalierte Position in Höhe von 25 – 30% wieder hinzuzunehmen bleibt ein Thema.

Die deutliche und dynamische RĂŒckeroberung des EMA(50) auf Tagesbasis, der sich auch weiterhin klar oberhalb seiner 200-Tagelinie prĂ€sentiert ist ein Signal, welches weitere AufschlĂ€ge wahrscheinlich werden lĂ€sst.

Wie bereits weiter oben geschrieben, wĂ€re das kurzfristig bullishe Momentum mit einem Fall zurĂŒck unter die $29.500 Marke nicht mehr gegeben, deutlich eintrĂŒben wĂŒrde sich das charttechnische Bild auf Tagesbasis bei einem Fall und halten unter der 200-Tagelinie, derzeit verlaufend im Beriech um $25.000.

Long-Setup:

Mit Bruch ĂŒber die $31.500 Marke könnten Trader, die eine kleine Gewinnmitnahme zwecks Risiko-Reduktion in Höhe von 20-30% legitim um $31.000 nach dem dynamischen, ersten Vorstoß vor rund 2 Wochen auf den Weg gebracht haben, in Betracht ziehen, diesen ausskalierten Teil wieder hinzuzunehmen, Stop dieser Position auf der $29.450.

Hier wĂŒrde auch eine weitere Positionsreduktion der Ursprungsposition in Höhe von 40-50% in Betracht gezogen, der Rest der Position wĂŒrde mit einem Fall unter $25.000 rausgenommen.

Ziele auf der Oberseite liegen weiter um $35.000, Kursprojektionen offenbaren sogar Potenzial bis in Gefilde um $37.000/$38.000.

Short-Setup:

FĂŒr Short-Positionen bleibt es dabei: Short ist im aktuellen Umfeld kaum eine Option, selbst ein nun erfolgender Abprall an der Region um die Jahreshochs ist oberhalb von $29.500 und des EMA(50) auf Tagesbasis keine wirkliche Option und ist mit großer, großer Vorsicht zu genießen.



Quellen:Â xStation5Â von XTB

Â

