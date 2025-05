Bitcoin durchbricht 97.000 USD, nachdem erster US-Bundesstaat Reserve-Gesetz verabschiedet 🔔📈

Gestern, in der zweiten TageshĂ€lfte, schrieb New Hampshire Geschichte als erster US-Bundesstaat, der ein Gesetz zur Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve verabschiedete. Nach dieser AnkĂŒndigung stieg Bitcoin heute von rund 94.000 USD auf 97.000 USD. Die Begeisterung der Anleger wird durch die Erwartung eines Dominoeffekts und die Übernahme Ă€hnlicher Strategien in anderen US-Bundesstaaten angeheizt.

Am 13. MÀrz 2025 unterzeichnete Gouverneurin Kelly Ayotte den Gesetzentwurf HB 302, der den Finanzminister des Bundesstaates ermÀchtigt, öffentliche Gelder sowohl in Edelmetalle als auch in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zu investieren. Das Gesetz wurde gestern offiziell verabschiedet und tritt in 60 Tagen in Kraft. Das im Gesetzentwurf vorgestellte Modell basiert auf Empfehlungen des unabhÀngigen Thinktanks Satoshi Action.

Was das Gesetz ermöglicht

HB 302 erlaubt es dem Finanzminister von New Hampshire, einen Teil der öffentlichen Gelder aus folgenden Quellen zuzuweisen:

Allgemeiner Fonds

Notfallfonds

Andere vom Gesetzgeber ausdrĂŒcklich genehmigte Fonds

Das Gesetz begrenzt das Gesamtengagement in digitale Vermögenswerte und Edelmetalle auf 5 % aller öffentlichen Gelder und gewĂ€hrleistet so eine Diversifizierung ohne ĂŒbermĂ€ĂŸiges Risiko. Wichtig ist, dass die Investitionen nur digitale Vermögenswerte mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar betreffen dĂŒrfen – was derzeit nur Bitcoin erfĂŒllt.

Die Investitionen mĂŒssen sicher gehalten werden:

In US-regulierten Verwahrinstituten

In einer staatlich kontrollierten Multisig-Wallet

Über börsengehandelte Produkte (ETPs), die von den US-Aufsichtsbehörden zugelassen sind

Prognose zum Investitionsvolumen

Um die potenziellen Auswirkungen des Gesetzes zu verstehen, betrachten wir die wichtigsten öffentlichen Mittel von New Hampshire, auf die in dem Gesetzentwurf Bezug genommen wird:

Der General Fund mit einem geschÀtzten Wert von 2,107 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Eine Allokationsgrenze von 5 % bedeutet ca. 105 Millionen US-Dollar.

Der Rainy Day Fund, dessen Wert fĂŒr 2024 auf ca. 306 Millionen US-Dollar geschĂ€tzt wird. Eine Allokationsgrenze von 5 % bedeutet ca. 15,3 Millionen US-Dollar.

Zusammenfassend lĂ€sst sich sagen, dass New Hampshire unter den derzeitigen Bedingungen insgesamt bis zu 120 Millionen US-Dollar in Bitcoin und Edelmetalle investieren könnte. Da die 5 %-Grenze fĂŒr beide Anlageklassen gemeinsam gilt, werden die Mittel wahrscheinlich zwischen beiden aufgeteilt. Die genaue Aufteilung ist nicht bekannt, aber wir können von einer maximalen jĂ€hrlichen Investition von mehreren zehn Millionen US-Dollar ausgehen.

Ein Modell fĂŒr andere Bundesstaaten

Der Gesetzentwurf wurde von Bitcoin-BefĂŒrwortern positiv aufgenommen. Dennis Porter, CEO von Satoshi Action, bezeichnete ihn als „Roadmap“ fĂŒr eine verantwortungsvolle Integration von Bitcoin und betonte, dass er beweise, dass „Steuergelder geschĂŒtzt, Reserven diversifiziert und die Staatskassen fĂŒr die Zukunft gerĂŒstet werden können“.

Zu den wichtigsten BefĂŒrwortern gehörten der Abgeordnete Keith Ammon, der MehrheitsfĂŒhrer Jason Osborne und der New Hampshire Blockchain Council. Die Anforderungen an eine sichere Verwahrung und der begrenzte Investitionsumfang sollen StabilitĂ€t gewĂ€hrleisten und gleichzeitig die potenziellen Vorteile sowohl traditioneller als auch digitaler Wertspeicher ermöglichen.

Fakten ĂŒber New Hampshire

New Hampshire ist ein kleiner, aber wohlhabender US-Bundesstaat mit etwa 1,4 Millionen Einwohnern und steht damit an 41. Stelle der bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten. Trotz seiner geringen GrĂ¶ĂŸe zĂ€hlt der Bundesstaat durchweg zu den reichsten des Landes – mit einem hohen mittleren Haushaltseinkommen, geringer Armut und niedriger Arbeitslosigkeit. Der Haushalt des Bundesstaates fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 belĂ€uft sich auf etwa 7,6 Milliarden US-Dollar – relativ bescheiden im Vergleich zu grĂ¶ĂŸeren Bundesstaaten wie Kalifornien oder New York –, spiegelt jedoch das konservative Finanzmodell von New Hampshire wider: niedrige Steuern, keine staatliche Einkommens- oder Umsatzsteuer und effiziente öffentliche Ausgaben.

Bitcoin im Tageschart

Die dunklen Wolken ĂŒber dem Kryptomarkt beginnen sich aufzulösen. Nach den gestrigen Nachrichten gelang es Bitcoin, in Richtung 97.000 USD auszubrechen – etwa +3.000 USD an einem einzigen Tag. Aus technischer Sicht bleibt die wichtigste Widerstandsmarke die psychologische Zone knapp unter 100.000 USD. Kurzfristig könnten jedoch auch makroökonomische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Heute wird die Fed ihre Entscheidung bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz des FOMC-Vorsitzenden Jerome Powell. Ein weiteres ebenso wichtiges Thema bleibt der Handelskrieg und die laufenden Verhandlungen ĂŒber mögliche Vereinbarungen der USA mit globalen Partnern.

Quelle:Â xStation5Â von XTB

