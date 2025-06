Die Eskalation zwischen US-Präsident Donald Trump und Tesla- und SpaceX CEO Elon Musk am Donnerstag sorgte auch in Bitcoin für erhöhte Volatilität und eine Attacke auf die Region um $100.000. So hat Trumps „Big Beautiful Bill“ mit der grob gesprochen Steuersenkungen finanziert werden sollen Musks Unmut nach sich gezogen, den er öffentlich machte.

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Die Lage schaukelte sich kontinuierlich höher, Trumps Äußerung "Verträge mit Musk sollten gecancelt werden, um Geld zu sparen", Musks Drohung, die Dragon-Raumkapsel seines Raumfahrtunternehmens SpaceX sofort außer Betrieb nehmen und den nächtlichen Tweet, setzten nicht nur Tesla, sondern auch Bitcoin unter Druck.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Die Überlegung könnte in die Richtung gehen, dass Musks eventuell Einblicke in Trumps Krypto-Machenschaften ausplaudern könnte, was die Kryptomärkte bzw. Marktteilnehmer verunsicherte.

Meiner Einschätzung nach viel „Gossip“ und wir sollten uns eher auf die Price Action konzentrieren: so kam es in Bitcoin zur Attacke und marginalen Unterschreiten der in der vergangenen Woche an dieser Stelle thematisierten Region um $101.000/102.000, von der wir dann in den Wochenschluss einen ersten „Bounce“ zu sehen bekommen haben.

Solange uns dieser nicht zurück über die Vorwochenhochs um $106.000/107.000 führt, bleibt das von mir skizzierte Szenario intakt, nun auszumachende, fallende Hochs würden auf eine nachlassende Nachfrage hindeuten, die einen Bruch und Lauf unter die $100.000 denkbar werden lassen, resultierend in einem Momentum Drive tiefer mit potenziellem Ziel um $96.000, dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis geankert auf die April-Tiefs.

Auf der Kehrseite machte eine Rückeroberung und Halten über $107.000 eine erneute, zeitnahe Attacke auf die Allzeithochs um $112.000 denkbar, würde die seit dem 22. Mai etablierte Sequenz fallender Hochs und Tiefs bzw. Abwärtsstruktur brechen.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Rein technisch ist der Vorteil oberhalb von $101.000/102.000 auf Stundenbasis mit dem kurzen Stich in die $100.000 Marke in Verbindung mit der ausmachbaren Sequenz fallender Hochs und Tiefs zunächst Short, auch wenn ich in Bezug auf Short-Engagements bis dato noch nicht mein bevorzugtes Setup ausmachen kann.

Long-Setup:

Long Plays sind ausgehend von der jüngsten Price Action für mich derzeit kein Thema.

Short-Setup:

Auch wenn es für das Formulieren eine Short Plays weiter recht früh anmutet, liegt mein Hauptfokus auf der Region um $100.000, welches ich bei einer schnellen Attacke und schwachem Bounce bei einem Bruch tiefer für ein Momentum Short Trade mit Ziel um $96.000 in Betracht ziehen würde.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 07.06.2025:

