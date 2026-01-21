Bitcoin Prognose: Davos, CLARITY Act & aktuelle Krypto News

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin befindet sich nach einer Korrektur von über 30 % im vierten Quartal weiterhin in einer Konsolidierungsphase, wobei die Risikoaversion und die Korrelation mit Aktien den Aufwärtstrend begrenzen.

Der Fokus hat sich auf Davos verlagert, wo die US-Krypto-Regulierung – insbesondere der CLARITY Act – intensiv diskutiert wird.

Die Rücknahme der Unterstützung durch Coinbase hat die Gesetzgebung verzögert, aber die Gespräche werden fortgesetzt und ein überarbeiteter Gesetzentwurf wird weiterhin erwartet.

Bitcoin hat in den letzten Wochen eine schwierige Phase durchlaufen. Nach einer Korrektur von über 30 % im vierten Quartal 2025 befindet sich die weltweit größte Kryptowährung weiterhin in einer Konsolidierung. Zwar versuchte Bitcoin zuletzt, nach oben aus dieser Range auszubrechen, doch steigende internationale Spannungen sorgten für eine sinkende Risikobereitschaft der Anleger. In der Folge fiel der Kurs erneut unter die Marke von 90.000 US-Dollar. ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Für die aktuelle Bitcoin Prognose ist besonders relevant, dass Bitcoin weiterhin stärker mit dem US500-Index korreliert als mit Gold. Das bedeutet: Sobald die Stimmung an den Aktienmärkten kippt, geraten auch Kryptowährungen häufig unter Druck. Die abnehmende Risikoneigung belastet daher nicht nur Bitcoin, sondern auch die Nachfrage im gesamten Kryptomarkt. Davos im Fokus: Regulierung als Schlüsselfaktor für die Bitcoin Prognose Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich nun auf das Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort zählt die Regulierung von Kryptowährungen – insbesondere der US-amerikanische CLARITY Act (Crypto Market Structure Act) – zu den wichtigsten Diskussionsthemen unter Politikern, Banken und führenden Vertretern der Kryptoindustrie. Diese regulatorischen Entwicklungen liefern derzeit zentrale Krypto News, da sie die mittelfristige Richtung für Bitcoin und den gesamten Markt maßgeblich beeinflussen können. Coinbase kritisiert CLARITY Act: Auswirkungen auf Marktstruktur und Innovation Coinbase-CEO Brian Armstrong nutzte Davos, um die aktuelle Version des CLARITY Act öffentlich zu kritisieren. Seiner Einschätzung nach begünstigt das Gesetz zu stark den traditionellen Finanzsektor und könnte Innovationen im Kryptobereich ausbremsen. Coinbase hat deshalb seine Unterstützung für den Gesetzesentwurf zurückgezogen. Armstrong argumentiert, dass der Entwurf unter anderem: die Befugnisse der SEC deutlich ausweitet,

DeFi-Anwendungen stärker einschränkt,

die Tokenisierung verlangsamt,

und Zinszahlungen auf Stablecoins faktisch verbieten könnte. Seine klare Position – „kein Gesetz ist besser als ein schlechtes Gesetz“ – sorgte für Überraschung bei Gesetzgebern und Teilen der Branche. In der Folge kam es zu Verzögerungen in der Arbeit des Senate Banking Committee sowie zu Kritik aus politischen Kreisen. Gleichzeitig betonte Armstrong, dass die Gespräche weiterhin konstruktiv verlaufen und auch das Weiße Haus eingebunden sei. Eine überarbeitete Version des Gesetzes gilt weiterhin als wahrscheinlich – insbesondere mit einer klareren Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC. In Davos wurde zudem deutlich, dass die institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen weiter zunimmt: Große Banken und Börsen diskutieren offen über Tokenisierung und 24/7-Märkte auf Blockchain-Basis. Genau deshalb wird eine klare Regulierung zunehmend als dringend notwendig angesehen. YouTube Trading Videos Erwartete nächste Schritte beim CLARITY Act (Krypto News Update) Das Senate Banking Committee dürfte den Gesetzesentwurf nach der legislativen Pause erneut prüfen – mit Fokus auf den Umfang der SEC-Kompetenzen, Stablecoin-Renditen und DeFi-Regeln.

Fortlaufende parteiübergreifende Verhandlungen, während der Druck aus der Industrie steigt, um eine Lösung zu erzielen, bevor die Dynamik nachlässt.

