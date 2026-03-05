Das Wichtigste in Kürze EZB-Protokoll im Fokus

Wichtige US-Daten im Wirtschaftskalender

Unternehmenszahlen beeinflussen die Börse heute

Auch wenn die Aufmerksamkeit der Märkte weiterhin stark auf den Nahen Osten gerichtet bleibt, enthält der Wirtschaftskalender am Donnerstag mehrere Veröffentlichungen, die an der Börse heute für Bewegung sorgen könnten. Besonders im Fokus steht die Geldpolitik der Zentralbanken sowie das zunehmende Risiko steigender Energiepreise und neuer Inflationsimpulse. EZB-Protokoll im Fokus der europäischen Märkte In Europa richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Europäischen Zentralbank. Marktteilnehmer werden besonders darauf achten, wie intensiv der EZB-Rat über den Wechselkurs des Euro diskutiert hat. Die Risikoeinschätzung aus der Zeit vor dem Krieg im Nahen Osten hat sich inzwischen deutlich verändert. Deshalb könnte die Haltung der EZB zu einem möglicherweise zu starken Euro ein wichtiger Hinweis für die zukünftige Geldpolitik sein. Der Euro hat sich bereits von nahezu 1,20 auf rund 1,16 abgeschwächt. Vor der Veröffentlichung des EZB-Protokolls stehen zudem die Einzelhandelsumsätze der Eurozone im Wirtschaftskalender. Am Abend wird außerdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Rede halten, die zusätzliche Impulse für die Märkte liefern könnte. Polen: Fokus auf NBP-Pressekonferenz Für den polnischen Złoty steht heute die Pressekonferenz von NBP-Präsident Prof. Adam Glapiński im Mittelpunkt. Der geldpolitische Rat der polnischen Zentralbank senkte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,75 %. Die Entscheidung fiel trotz geopolitischer Unsicherheiten und wachsender Sorgen über einen möglichen globalen Wiederanstieg der Inflation. Die Aussagen der Notenbank könnten daher wichtige Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs geben. US-Daten im Wirtschaftskalender In den USA richtet sich der Blick an der Börse heute vor allem auf neue Arbeitsmarktdaten. Besonders relevant sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die häufig als kurzfristiger Indikator für die Lage am US-Arbeitsmarkt gelten und damit auch für die Geldpolitik der Federal Reserve wichtig sind. Zusätzlich könnte der Bericht zu den US-Gaslagerbeständen Aufmerksamkeit erhalten, da der Konflikt im Nahen Osten das Risiko neuer Energiepreisschwankungen erhöht. Unternehmenszahlen im Fokus Neben den Makrodaten stehen heute auch mehrere Quartalsberichte im Fokus der Anleger. Ergebnisse werden unter anderem veröffentlicht von: Costco

JD.com Diese Zahlen könnten ebenfalls Einfluss auf die Stimmung an den Aktienmärkten haben und gehören damit zu den wichtigsten Punkten im Wirtschaftskalender für die Börse heute. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.