Bitcoin Kurs fällt 3 % – Chart zeigt bärische Flagge | Krypto News

Der Bitcoin Kurs verzeichnet heute einen Rückgang von rund 3 %, ausgelöst durch eine kurzfristige Eintrübung der Stimmung an der Wall Street. Obwohl die großen US-Indizes einen Teil ihrer jüngsten Gewinne abgeben mussten, gibt es keine fundamentalen Nachrichten, die direkt gegen Kryptowährungen sprechen. Vieles deutet daher auf eine technische und zyklische Korrektur hin. Diese Krypto News beleuchten die aktuelle Lage und mögliche Szenarien. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ⭐ Key Takeaways Bitcoin Kurs -3 %: Rückgang hauptsächlich technisch, nicht fundamental getrieben. Bärische Flagge im Chart: Ein Bruch nach unten könnte einen Rücksetzer bis 69.000–70.000 USD auslösen. Bullisches Szenario: Ein Anstieg über 95.000 USD würde das Muster negieren und Chancen auf 100.000 USD erhöhen. 📉 Bitcoin Kurs Analyse – Technische Muster im Fokus 📊 Der Bitcoin Kurs befindet sich aktuell in einem potenziellen bärischen Flaggenmuster, das bereits zweimal während des vorherigen Rückgangs von etwa 126.000 USD aufgetreten ist. 🟥 Bärisches Szenario: 20-%-Korrektur möglich Falls sich das Muster nach unten auflöst und bestätigt wird, könnten die Kurse: bis zu 20 % fallen

Zielbereich: 69.000–70.000 USD

Dieser Bereich entspricht dem lokalen Hochpunkt vor dem Halving 2024 Solche Rücksetzer sind im Kryptomarkt historisch nicht ungewöhnlich, insbesondere nach starken Anstiegen. 🟩 Bullisches Szenario – Rückkehr über 95.000 USD 🚀 Sollte Bitcoin hingegen erneut über 95.000 USD steigen: wird die Flagge negiert

steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rally in Richtung 100.000 USD

das Momentum würde sich bullisch drehen Damit bleibt der Kurs technisch in einer Zone, in der beide Szenarien offen sind. 🧾 Fazit: Bitcoin Kurs in neutraler Zone – Korrektur möglich, Trendbruch noch ausstehend Der aktuelle Rückgang scheint eher eine technische Bewegung zu sein als eine fundamentale Trendwende. Die Formation der bärischen Flagge ist entscheidend: Nach unten → Korrektur bis 70.000 USD möglich

