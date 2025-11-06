Bitcoin Kurs fällt erneut – CME Gap im Fokus

Das Wichtigste in Kürze CME Gap bei 92.000 USD im Fokus

Starke Unterstützung

Institutionelle Nachfrage stabilisiert Markt

Der Bitcoin Kurs steht erneut unter Druck: Nachdem BTC gestern kurzzeitig unter die Marke von 100.000 USD fiel, sank er heute erneut von rund 104.000 USD auf knapp unter 101.000 USD.

Diese Bewegung verstärkt die Befürchtung, dass der Markt das CME Gap bei 92.000 USD schließen könnte, bevor eine mögliche Erholung einsetzt. Auch Ethereum, Ripple und Cardano verlieren, doch Bitcoin bleibt der entscheidende Taktgeber für den gesamten Kryptomarkt. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN 🧠 Drei Key Takeaways 💥 CME Gap bei 92.000 USD im Fokus: Viele Trader erwarten eine Kurskorrektur in diese Zone.

🧊 Starke Unterstützung: BTC-ETFs weisen durchschnittliche Einstiegspreise um 90.000 USD auf – ein potenzieller Boden.

🏦 Institutionelle Nachfrage stabilisiert Markt: ETF-Zuflüsse könnten kurzfristige Rückgänge abfedern. 🧭 CME Gap erklärt – warum 92.000 USD entscheidend sind 📊 Das CME Gap beschreibt eine Kurslücke, die entsteht, wenn der Handel mit Bitcoin-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME) über das Wochenende pausiert.

Trader erwarten häufig, dass der Preis diese Lücke im regulären Handel „füllt“. Die 92.000 USD-Marke ist dabei besonders wichtig: Hier begann im April 2025 der letzte große BTC-Aufwärtstrend.

Laut CoinGlass-Daten liegt ein dichter Liquiditätscluster bei 108.600 USD, der bei einer Erholung als Widerstand wirken könnte. 🏦 ETFs und institutionelle Anleger als Stabilitätsfaktor 📈 Laut K33 Research liegt der durchschnittliche Einstiegspreis der US-Bitcoin-ETFs aktuell bei etwa 90.000 USD.

Dieser Bereich bildet somit eine psychologisch und technisch starke Unterstützungszone im Falle einer weiteren Korrektur. 👉 Auch BlackRock stärkt den institutionellen Einfluss:

Der weltgrößte Vermögensverwalter plant, seinen Bitcoin-ETF (IBIT) im November 2025 auf dem australischen Markt einzuführen – nachdem das US-Pendant bereits über 27 Milliarden USD an Zuflüssen verzeichnet hat. Laut Bloomberg Intelligence könnten diese kontinuierlichen Käufe von ETFs kurz- und mittelfristige Rückgänge abfedern – ein typisches Muster im volatilen Kryptomarkt. 🔮 Bitcoin Zyklus und Marktstruktur – weniger Einfluss durch Halvings Die klassische Vier-Jahres-Zyklus-Theorie des Bitcoin-Marktes verliert an Relevanz.

Zwar lag das letzte Zyklustop bei rund 124.000 USD, doch institutionelle Kapitalflüsse, Zinspolitik und Makrofaktoren beeinflussen den Markt heute stärker als reine Retail-Dynamiken. Da bereits über 91 % aller Bitcoins im Umlauf sind, wird der Effekt künftiger Halvings auf das Angebot zunehmend geringer.

→ Das bedeutet: Die Makrodaten (Zinsen, Inflation, ETF-Nachfrage) bestimmen den Bitcoin Kurs stärker als die Miner-Ereignisse. 💬 Fazit – Bitcoin Kurs bleibt unter Druck, aber Bodenbildung möglich 💡 Der Abverkauf unter 101.000 USD signalisiert kurzfristige Schwäche, doch die starke Unterstützung im Bereich 90.000–92.000 USD könnte als Boden dienen.

