Bitcoin Kurs fällt unter 200-Tage-EMA – Kryptomarkt unter Druck 📉

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin Kurs fällt um 2 %

Technischer Bruch

Aktienmärkte belasten Krypto

₿ Bitcoin Kurs rutscht unter 200-Tage-EMA – Kryptomarkt zeigt Schwäche 📊 Der Bitcoin Kurs ist heute um über 2 % gefallen und testet aktuell die Zone um 105.000 US-Dollar.

Damit liegt der Kurs unter der 200-Tage-EMA (rote Linie) – einem wichtigen technischen Signal, das traditionell den Übergang zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend markiert. Parallel belasten die Rückgänge an den US-Aktienmärkten die Stimmung am Kryptomarkt zusätzlich. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN 🚀 Key Takeaways Bitcoin Kurs fällt um 2 %: Der Preis testet die Marke um 105.000 USD. Technischer Bruch: Der Kurs liegt unter der 200-Tage-EMA – ein potenzielles Verkaufssignal. Aktienmärkte belasten Krypto: Schwache US-Indizes drücken auf die Risikostimmung. 📉 Technische Analyse – 200-Tage-EMA wird zum Widerstand Auf dem Tageschart (D1) zeigt sich ein klares technisches Bild:

Der 200-Tage-Durchschnitt (EMA) verläuft aktuell bei etwa 110.000 USD und fungiert nun als entscheidender Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke wäre nötig, um den kurzfristigen Abwärtstrend zu beenden.

Solange der Bitcoin Kurs darunter bleibt, dominiert das bärische Momentum – mit möglichem Test tieferer Unterstützungen im Bereich von 102.000 bis 100.000 USD. 💵 Marktdruck durch US-Börsen – Risikoaversion steigt Die aktuellen Verluste an den US-Börsen (S&P 500, Nasdaq 100) wirken sich direkt auf den Kryptomarkt aus.

Da Bitcoin häufig als Risiko-Asset betrachtet wird, sinkt die Nachfrage, wenn Anleger Risiko meiden und Kapital in sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen umschichten. Zudem schwächt die anhaltende Unsicherheit über die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) das Vertrauen in hochvolatile Anlageklassen. 📊 Chartüberblick – Bitcoin Kurs im Abwärtstrend 📉 Bitcoin Chart (D1) zeigt: Kurs: ~105.000 USD

Widerstand: 110.000 USD (200-Tage-EMA)

Unterstützung: 102.000 / 100.000 USD

Trend: Kurzfristig abwärtsgerichtet Solange der Bitcoin Kurs unter der 200-Tage-EMA bleibt, überwiegt das Risiko weiterer Rückgänge. Erst ein stabiler Rebound über 110.000 USD würde das technische Bild verbessern. 🧭 Fazit: Bitcoin Kurs unter Druck – Bären übernehmen kurzfristig das Ruder 🐻 Der Bitcoin Kurs hat ein wichtiges technisches Signal geliefert:

Der Bruch unter die 200-Tage-EMA deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Korrektur hin. 📊 Kurzfazit: Trend kurzfristig negativ

Widerstand bei 110.000 USD entscheidend

Bitcoin Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

