Daimler Truck Aktie: Kräftiger Kurssprung & technische Trendwende – Top DAX Gewinner des Tages 🚚

Das Wichtigste in Kürze Daimler Truck Aktie führt die DAX Gewinner klar an

Technische Lage im Tageschart: Helleres Bild nach GAP-up

4h-Chart: Bullische Struktur zurück – Trendfortsetzung möglich

Die Daimler Truck Aktie gehörte gestern zu den klaren DAX Gewinnern und führte die Rangliste der stärksten Performances deutlich an. Während der Gesamtmarkt gemischt tendierte, setzte sich Daimler Truck mit einem starken Kursplus an die Spitze und rückte damit erneut in den Fokus aktiver Anleger.

Doch wie ist die Lage DAX aktuell einzuschätzen – und bietet die Aktie nun Chancen für Trader und Investoren? ► Daimler Truck WKN: DTR0CK | ISIN: DE000DTR0CK8 | Ticker: DTG.DE 🚀 Key Takeaways 🥇 1. Daimler Truck Aktie führt die DAX Gewinner klar an Mit einem starken Plus von 5,83 % war die Daimler Truck Aktie der größte Tagesgewinner im DAX.

Weitere Gewinner waren: Porsche Automobilholding : +5,65 %

Mercedes-Benz Group: +4,46 % Damit dominierte der Mobilitätssektor die DAX Gewinner Verlierer-Übersicht deutlich. 📈 2. Technische Lage im Tageschart: Helleres Bild nach GAP-up Die Daimler Truck Aktie zeigte eine deutliche technische Verbesserung: Sprung über die SMA20 und SMA50

Lange grüne Tageskerze nach GAP-up

Stabilisierung nach vorherigen schwachen Wochen

Möglichkeit eines Ausbruchs über die SMA200 (37,99 EUR) Wird der gestrige bullische Tagesschluss heute bestätigt, eröffnet dies neue Kurschancen bis: 40,65 EUR

42,86 EUR (GAP-Close) ⏱️ 3. 4h-Chart: Bullische Struktur zurück – Trendfortsetzung möglich Auch im 4h-Chart zeigt sich eine klare Aufhellung: GAP-up führte direkt über alle drei gleitenden Durchschnitte (SMA20 / SMA50 / SMA200)

Fortsetzung der Bewegung möglich in Richtung:

38,60 / 38,70 EUR , später GAP-Close 42,86 EUR

Gewinnmitnahmen könnten Rücksetzer zur SMA20 bringen

Wichtige Unterstützungen liegen bei:

36,37 – 35,86 – 35,29 EUR Die übergeordnete Einschätzung für den 4h-Chart bleibt bullisch.

Break über SMA200 könnte Trendwende bestätigen

Potenzial bis 40,65 EUR und 42,86 EUR

Solide Unterstützungen auf dem Weg nach unten 🔴 Risiken Rücklauf zur SMA20 wahrscheinlich, falls Tagesschluss nicht bestätigt wird

Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg

Gesamtmarktvolatilität kann Bewegungen verstärken Fazit:

