TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (05.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Technisch bullisch

Fundamentale Unterstützung

Klares Setup

Die jüngste Marktanalyse deutet darauf hin, dass das Währungspaar EURUSD trotz kurzfristiger Schwankungen weiterhin Aufwärtspotenzial besitzt. Unterstützt durch technische Signale und fundamentale Faktoren könnte sich eine attraktive Trading Idee im aktuellen Forex Trading ergeben. Vor allem die divergierende Zinspolitik zwischen FED und EZB sowie politische Risiken in den USA könnten den Euro weiter stärken. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ⭐ Key Takeaways Technisch bullisch: EMA-Struktur, MACD-Crossover und Trendkanal sprechen klar für eine Long-Position. Fundamentale Unterstützung: Zinserwartungen, politischer Wechsel in der FED und wachsende US-Handelsdefizite könnten den Dollar schwächen. 📈 Technische Analyse EURUSD – Aufwärtstrend bestätigt 🚀 Die wichtigsten Chartfaktoren: 📊 Trendstruktur Der Kurs folgt weiterhin einer aufwärtsgerichteten Dynamik , bestätigt durch die EMA100 und EMA200 , die klar nach oben zeigen.

Der Kurs bewegt sich stabil innerhalb des steigenden Trendkanals (rote Linie). 🔄 Indikatoren Der MACD hat die Signallinie überschritten und hält seit Tagen einen deutlichen Spread → bullisches Momentum.

Das FIBO-Level 38,2 % wurde erfolgreich verteidigt, anschließend wurde die EMA100 überschritten. 📉 Mögliche Trading Idee Parameter Empfehlung Möglicher Trade LONG EURUSD zum Marktpreis Möglicher Einstieg Marktpreis Mögliches Ziel 1,215 Möglicher Stop 1,117 Diese Struktur bietet ein attraktives CRV, ideal für aktives CFD Trading. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🌍 Fundamentale Analyse – Warum der Euro profitieren könnte 🧠 💵 Zinspolitik: FED vs. EZB Laut Bloomberg preist der Markt aktuell: 100 % Wahrscheinlichkeit für 3 FED-Zinssenkungen bis Ende 2026

40 % Wahrscheinlichkeit für 4 Senkungen

Keine sicheren Zinssenkungen durch die EZB → Dieses Zinsgefälle unterstützt den Euro klar gegenüber dem Dollar. 🏛️ Politischer Faktor: Ende von Powells Amtszeit Im Mai endet Jerome Powells Amtszeit als FED-Chef.

Ein möglicher Nachfolger aus dem Umfeld Donald Trumps könnte: die FED stärker auf kurzfristiges Wachstum ausrichten

zukünftige Zinssenkungen wahrscheinlicher machen

die Finanzierung des hohen US-Staatsschuldenniveaus priorisieren

den AI-Bull-Market unterstützen – stark abhängig von billigem Kapital Dies alles erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Dollar-Schwäche. 🌐 Makrodaten: Europas Vorteil Die europäische Wettbewerbsfähigkeit steigt, während die USA zunehmend protektionistisch auftreten. Der US-Handelsbilanzsaldo mit Europa beträgt laut Census.gov bis August 2025 bereits –165 Mrd. USD.

→ Ein struktureller Faktor, der mittelfristig den Euro stützt. 📘 Methodik & Annahmen – Grundlage dieser Trading Idee 📑 Diese Forex Trading-Strategie basiert auf: 🔍 Technischer Analyse MACD

Fibonacci-Retracements

Gleitende Durchschnitte (EMA100/EMA200)

Trendkanäle

Historische Widerstände (2020) 🌐 Fundamentaler Analyse Zinserwartungen (Bloomberg Finance L.P.)

US-EU-Handelsbilanz

Politische Risiken (FED-Führung, Fiskaldruck) Das Setup kombiniert klare technische Signale mit einer starken makroökonomischen Argumentation. 🧾 Fazit: Trading Idee – EURUSD bietet attraktives Long-Potenzial im Forex Trading Die Kombination aus bullischen technischen Signalen, fundamentaler Dollar-Schwäche und einem möglichen geldpolitischen Paradigmenwechsel in den USA schafft ein überzeugendes Long-Szenario. Für Trader im Forex Trading könnte der EURUSD derzeit eines der spannendsten Setups bieten. Das definierte Ziel von 1,215 erscheint realistisch, solange der Kurs über 1,117 bleibt. EURUSD Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.