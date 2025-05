Bitcoin Kursziel 120.000 USD?🔴 Marktanalyse & Prognose 2025🔴Kommt jetzt der „True Breakout“?

Bitcoin durchbricht die psychologische Marke von 100.000 USD – Was steckt hinter der Rallye? Nach einer langen Phase der SeitwĂ€rtsbewegung und struktureller Konsolidierung ist Bitcoin mit einem dynamischen Ausbruch ĂŒber die psychologisch und technisch bedeutende Marke von 100.000 US-Dollar in den Fokus der globalen Finanzwelt gerĂŒckt. Trotz anhaltender Zinssorgen, geopolitischer Spannungen gelingt es dem Markt, ein starkes bullisches Momentum zu entfalten. Dieser Vorstoß markiert nicht nur ein charttechnisches Signal, sondern unterstreicht auch die wachsende Rolle von Bitcoin als Anlageklasse im institutionellen Kontext. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin  Trading 🔮 Bitcoin  Handelsideen 🔮 Bitcoin Prognose & Ausblick â–ș Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Technischer Blick & Marktpsychologie Bitcoin prĂ€sentiert sich im Mai 2025 technisch in beeindruckender Verfassung. Der steile Kursanstieg der letzten Tage fĂŒhrte von unter 92.000 USD bis an den Bereich von rund 103.750 USD. Besonders stark: Die Ausbruchsbewegung erfolgte mit signifikantem Volumenanstieg und setzte sich in mehreren bullischen Impulsen durch. Bitcoin Chart Daily: Charttechnisch befindet sich der Markt in einem klar definierten AufwĂ€rtstrend, wobei kurzfristige Konsolidierungen auf hohem Niveau als gesund zu werten sind. Das nĂ€chste technische Kursziel liegt bei etwa 107.000 USD, ein Bereich, der durch massive LiquiditĂ€tsansammlungen gestĂŒtzt wird – wie die aktuelle Heatmap deutlich zeigt. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen LiquiditĂ€ts-Heatmap Bitcoin:  Die dargestellte Heatmap signalisiert eine dichte Konzentration offener Orders im Bereich zwischen 104.500 und 107.000 USD. Diese Zonen könnten kurzfristig als „Magnet“ fungieren und KĂ€ufer weiter anziehen. Auf der Unterseite stĂŒtzen Cluster zwischen 98.500 und 95.000 USD was auf erhöhtes Kaufinteresse in diesen Bereichen hindeutet und potenzielle RĂŒcksetzer abfedern könnte. Quelle: CoinAnk.com Fear and Greed Index Bitcoin: Auch psychologisch ist der Markt stark aufgeladen: Der aktuelle Fear & Greed Index notiert bei 71 Punkten und befindet sich damit klar im Bereich „Gier“. Im Vergleich zur Vorwoche (56) und zum Vormonat (25 – Angst) zeigt sich ein stark gekipptes Sentiment, das die bullische Dynamik bestĂ€tigt.  Solch ein starker Anstieg des Sentiment-Indikators birgt kurzfristig zwar die Gefahr von Übertreibungen, ist aber auch ein klassisches Merkmal beginnender Trendphasen. Historisch betrachtet folgen auf Werte ĂŒber 70 hĂ€ufig volatile Ausbruchsbewegungen – entweder in Form einer Überhitzung oder in Fortsetzung eines sich beschleunigenden Bullenmarkts. Quelle: Coinmarketcap.com Fazit: Der Ausbruch ĂŒber die Marke von 100.000 USD bestĂ€tigt die bullische Struktur bei Bitcoin. Technische Indikatoren und LiquiditĂ€tszonen deuten kurzfristig auf weiteres AufwĂ€rtspotenzial bis 107.000 USD hin. Gleichzeitig mahnt der hohe Fear & Greed Index zur Vorsicht: Eine gesunde Korrektur wĂ€re nicht ungewöhnlich. Der Markt bleibt spannend – wer investiert ist, sollte Gewinne absichern und Chancen bei RĂŒcksetzern nutzen. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

