🔴Bitcoin mit Kurssprung durch neue Spekulation um strategische US-Krypto-Reserve

Am Sonntagabend wurde es an den Krypto-M√§rkten rund um Bitcoin pl√∂tzlich hochvolatil und die Krypto-W√§hrung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung Bitcoin, aber auch andere Kryptow√§hrungen wie Ethereum, Solana, Cradano oder Ripple schossen durch die Decke. ūüĒīBitcoin mit Kurssprung durch neue Spekulation um strategische US-Krypto-Reserve Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Krypto Trading¬†ūüĒī Bitcoin¬†Handelsideen¬†ūüĒī Bitcoin Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Grund war ein Post des US-Pr√§sidenten Donald Trump der am Sonntagabend erstmals Kryptow√§hrungen nannte, die Teil einer strategische Krypto-Reserve der USA aufgenommen werden sollen, dazu z√§hlen: Bitcoin und Ethereum, aber auch Solana, Ripple und Cardano.¬† Quelle:¬† Quelle:¬† https://x.com/EricTrump/ status/1896240305764188430/ photo/1 ¬†¬† ¬† Bitcoin zog in der Spitze mehr als 10% an, wurde in seinem Hoch bei √ľber $96.000 gehandelt, auch Ethereum, Solana, Cardano und Ripple sahen massive Kursspr√ľnge, teilweise von √ľber 50% im Falle von Cardano. Inwiefern der Aufbau einer solch strategischen Krypto-Reserve allerdings realistisch ist, darf, aktuell zumindest, bezweifelt werden.¬† Zwar hat Trump eine Exekutiv-Order erlassen und die Bildung einer Arbeitsgruppe f√ľr digitale Verm√∂genswerte angeordnet, die bis Juli pr√ľfen soll, ob die US-Regierung eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen soll. Aber, wie bereits EZB-Chefin Lagarde j√ľngst sagte, m√ľssen W√§hrungsreserven sicher, liquide und gesch√ľtzt sein und sollten nicht im Verdacht der Geldw√§sche oder anderer krimineller Aktivit√§ten stehen.¬† Und in eine √§hnliche Kerbe schlug auch FED Chairman Powell bereits auf der FED Leitzinsentscheidung im Dezember, wo er sagte, dass die US-Notenbank nicht daran interessiert sei, sich an Bem√ľhungen der Regierung zu beteiligen, gro√üe Mengen an Bitcoin zu horten. Aber es scheint M√∂glichkeiten zu geben, auch wenn es entscheidende Gesetz√§nderungen bedarf, die die FED zumindest aktuell nicht anstrebt. So hat die republikanische Senatorin Cynthia Lummis bereits im Dezember einen Gesetzesentwurf zur Schaffung einer solchen Reserve eingebracht, nach dem das US-Finanzministerium j√§hrlich 200.000 Bitcoins kaufen w√ľrde, bis der Vorrat eine Million Token erreicht. Die K√§ufe w√ľrden demnach durch Fed-Bankeinlagen und Goldbest√§nde finanziert werden. Genau eine solche Finanzierung einer strategischen Bitcoin-Reserve bedarf aber der Zustimmung des Kongresses ‚Äď in welcher allerdings die Republikaner derzeit eine Mehrheit besitzen, ist also nicht ganz auszuschlie√üen.¬† Technisch w√ľrde ich allerdings kurzfristig zun√§chst abwarten wollen, ob es den Bitcoin Bullen gelingt, Bitcoin √ľber die sonnt√§glichen √úbertreibungshochs um rund $96.500 zu bef√∂rdern. Sollte dies gelingen, w√§re der letztw√∂chige, bearishe Modus zun√§chst kein Thema mehr und machte eine zeitnahe Attacke auf und Bruch √ľber die Allzeithochs um rund $110.000 mit weiteren Aufschl√§gen bis zun√§chst in Gefilde um $120.000/125.000 sehr wahrscheinlich.¬† Bitcoin Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

