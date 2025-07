Bitcoin mit neuen Allzeithochs 🔴 (Micro)Strategy vor bullishem Breakout?

Mit der Markierung neuer Allzeithochs in Bitcoin rücken in den Wochenschluss auch Krypto-Unternehmen wie bspw. Strategy (Ticker: MSTR) in den Mittelpunkt des Geschehens, ganz besonders, weil der Kauf von Bitcoin laut Bitwise, einem globalen Krypto-Vermögensverwalter 159.107 BTC betragen hat, Unternehmen somit ihren Gesamtbestand auf 847.000 BTC im Wert von 91 Milliarden US-Dollar hochgefahren haben. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Strategy Handelsideen 🔴 Strategy Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Strategy | WKN: 722713 | ISIN: US5949724083 | Ticker: MSTR Zur Einordnung: dies entspricht einem Anstieg der Bestände um 23 % gegenüber dem Vorquartal und deckt 4 % der gesamten begrenzten Bitcoin-Versorgung von 21 Millionen BTC ab. Der durchschnittliche Bitcoin-Preis stieg auf 107.754 US-Dollar, was zu einem deutlichen Anstieg des Portfoliowerts um 61 % gegenüber dem ersten Quartal führte. Die Zahl der börsennotierten Unternehmen, die Bitcoin halten, stieg auf 125, was einem Anstieg von 58 % entspricht und 46 neue Unternehmen in den Kreis der Bitcoin-Investoren aufnimmt. Strategy ist mit 597.325 BTC weiterhin führend, gefolgt von Mara Holdings (Ticker: MARA) mit 49.940 BTC. Auch GameStop (Ticker: GME) hat bekanntlich seine Bitcoin-Bestände deutlich nach oben gefahren, 4.710 BTC gekauft und selbst die Unternehmen von US-Präsident Donald Trump wie Trump Media haben Pläne zur Beschaffung von 2,5 Milliarden US-Dollar für den Erwerb von Bitcoin vorgelegt, was unterstreicht, dass sogar politisch vernetzte Unternehmen digitale Vermögenswerte im Blick haben. Trading-technisch könnte in den Wochenschluss besonders die Aktie von Strategy (Ticker: MSTR) interessant werden, wo die Region um $430/40 in den Fokus rückt: ein Bruch höher machte zeitnah weitere Aufschläge bis und über die Allzeithochs um $540 denkbar, markiert im November 2024. Aber die Aktie richtet sich meiner Einschätzung nach vor allem an kurzfristige Trader, weniger an Investoren, vor allem ausgehend von der, meiner Meinung nach, eher hohen Bewertung des Unternehmens. Zu dieser Überlegung komme ich durch eine recht einfache Rechnung: laut den bereitgestellten Daten hält Strategy 597.325 BTC, die bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 70.982 USD pro BTC für insgesamt 42,4 Mrd. USD erworben wurden. Bei einem Bitcoin-Preis von etwa 115.000 USD, wären die Bitcoin-Bestände von Strategy aktuell etwa 69 Mrd. USD wert (597.325 × 115.000). Die Marktkapitalisierung von MSTR liegt bei derzeit rund 115 Mrd. USD, woraus sich eine Prämie von etwa 66 % gegenüber dem Wert der Bitcoin-Bestände ergibt. Die Gründe für die Bewertung von MSTR sind vielschichtig, hängen wohl vor allem mit einer „Leveraged Bitcoin Exposure“ zusammen (demnach nutzt MSTR eine aggressive Finanzstrategie, indem es Kapital durch Aktien- und Anleiheemissionen aufnimmt, um Bitcoin zu kaufen), aber auch damit, dass das Unternehmen nach wie vor ein Softwaregeschäft (Business Intelligence) betreibt, das jedoch nur einen kleinen Teil des Unternehmenswerts ausmacht. Duch die gehebelte Bitcoin-Position in Verbindung mit einem bullishen Bitcoin-Markt-Sentiment scheint MSTR für ein kurzfristiges Momentum-Long-Play durchaus einen näheren Blick wert, Ziel um 500, eventuell 530 USD. Strategy Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS fĂĽr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.