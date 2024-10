Bitcoin: nach der FED relativ stark, Break über $65.000 würde $70.000 Marke aktivieren Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 Das übergeordnete Bild für Bitcoin Die technische Aufhellung des Bildes für Bitcoin in die FED Leitzinsentscheidung vergangenen Mittwoch hatten wir in unserer letzten Bitcoin Betrachtung an dieser Stelle bereits detailliert aufgegriffen, zur Erinnerung, ich schrieb: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen […] Das technische Bild in Bitcoin hellt sich pünktlich mit Ausblick auf die FED Leitzinsentscheidung am Mittwoch auf, (…) die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines erneuten Test, vielleicht sogar Falls unter die $50.000 Marke konnte aufgehellt werden bzw. negiert. […] Zeitgleich unterstrichen wir, dass wir seitens der US-Notenbank erwarten durften, dass sich diese zwar geldpolitisch expansiver präsentieren dürfte, dass aber eher eingepreist sein dürfte und somit eher in Abschlägen in Risk Assets wie beispielsweise Bitcoin resultieren dürfte. Bitcoin Chartanalyse - Daily Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (18. August 2023 bis 14. September 2024). Screenshot erstellt am 14. September 2024, 10:50 Uhr (MESZ) Tja, es kam größtenteils wie erwartet, aber: Bitcoin reagierte bullish, handelt zwar immer noch unter der $65.000 Marke, aber eben deutlich und nachhaltig zurück über $60.000 was durchaus als stark und kurzfristig bullish interpretiert werden darf. Einerseits ist in den kommenden Tagen zwar mit einem kurzen Rücksetzer zu rechnen, eventuell in Richtung der auf Stundenbasis ausmachbaren, jüngst etablierten unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Aber von dort könnte es dann in das letzte Quartal des Jahres 2024 dynamisch aufwärts und über die $65.000 Marke zurück in Richtung der $70.000 Region, eventuell sogar auf neue Allzeithochs gehen. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Hourly Chart (16. Juni 2024 bis 14. September 2024). Screenshot erstellt am 14. September 2024, 10:50 Uhr (MESZ) Unterstützt wird diese Überlegung durch die gemeinhin bullishe Saisonalität folgend auf den eigentlich historisch schwächsten Monat für Bitcoin, den wir nun zeitnah verlassen: September. In diesem hat Bitcoin zwischen 2011 und 2023 im Schnitt eine Performance von -5.7% gesehen, gefolgt von einem mit 15.1% starken Oktober im Schnitt im gleichen Zeitfenster und einem besonders bullishen November mit durchschnittlich über 40% Performance durchschnittlich. Bitcoin - Trading Setups: Technisch bleibt der kurzfristige Modus in Bitcoin neutral, mit Blick auf die FED Leitzinsentscheidung sind neue, frische Impulse zu erwarten, meinerseits gefühlt eher auf der Unterseite, aber es kann auch ganz anders kommen und zweitens als man denkt….

Long-Setup: In Bezug auf Long Trades heißt es weiter geduldig zu sein, erst mit Bruch über die $65.000 Marke werden diese für mich wieder interessant, wobei mit einem Halten oberhalb zunächst ein Ziel um $70.000 aktiviert würden, starke bullishe Dynamik könnte/würde auch zügig die Allzeithochs um $74.000 in den Fokus rücken. Short-Setup: Short Trades werden erst unter $54.000 interessanter, Ziel läge bei einem dynamischen Bruch und Halten unterhalb im Bereich der jüngsten „Panik“-Tiefs um $49.000/50.000. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 21.09.24: BROKERWAHL 2024 von BROKERVERGLEICH Abstimmen und mit etwas Glück gewinnen!

Ein Apple iPad PRO 11 oder ein iPhone 14 und vieles mehr

XTB setzt auf Ihre Stimme!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.