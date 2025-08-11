KEY TAKEAWAYS Neues amerikanisches Dekret zu 401(k)-Rentenplänen

verstärkte Nachfrage nach Risikoanlagen wie Bitcoin ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Bitcoin Prognose: Kursanstieg auf Allzeithoch rückt näher Krypto aktuell: Bitcoin startet mit kräftigen Kursgewinnen in den Tag und nähert sich einem neuen Allzeithoch. Die Rallye wird vor allem durch den anhaltenden Kaufdruck institutioneller Investoren, das Wachstum von US-Spot-ETFs und eine veränderte Markstimmung nach neuen US-Zöllen auf Gold unterstützt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unternehmen bauen ihre Bitcoin-Reserven aus Ein wesentlicher Treiber für die Bitcoin Prognose ist das steigende Interesse großer Investoren. Spezialisierte Digital-Asset-Treasury-Unternehmen – also börsennotierte Vehikel, die Kryptowährungen gezielt akkumulieren – halten laut Coingecko-Daten inzwischen Bitcoin im Wert von rund 113 Milliarden US-Dollar.

Das bekannteste Beispiel ist MicroStrategy, das 628.791 BTC besitzt – etwa 3 % des gesamten Bitcoin-Angebots. Trump-Politik beflügelt Krypto aktuell Ein weiterer Kurstreiber ist ein von US-Präsident Donald Trump unterzeichnetes Dekret, das es Amerikanern erlaubt, Kryptowährungen in ihren 401(k)-Rentenplänen zu halten. Diese Konten verwalteten im September letzten Jahres 8,9 Billionen US-Dollar – ein potenziell massiver Kapitalstrom in den Kryptomarkt. Zusätzlich schwächt die US-Regierung mit neuen Zöllen auf Gold den traditionellen „sicheren Hafen“, was Bitcoin als grenzenloses, zollfreies Wertaufbewahrungsmittel attraktiver macht. Zinswende und Marktpositionierung Trumps Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen in den kommenden Monaten deutlich zu senken, verstärkt die Nachfrage nach Risikoanlagen wie Bitcoin. Historisch profitieren Kryptowährungen von niedrigeren Zinsen und steigender Liquidität. Der Markt preist aktuell eine starke Positionierung von Bitcoin- und Ether-Kontrakten für September und Dezember ein – passend zum erwarteten Zeitfenster der Zinssenkungen und einer weiteren Integration in das traditionelle Finanzsystem.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Positive Bitcoin Prognose für die kommenden Monate Die Kombination aus institutioneller Nachfrage, politischer Unterstützung, makroökonomischen Faktoren und wachsender ETF-Adoption spricht dafür, dass Bitcoin in naher Zukunft neue Allzeithochs erreichen könnte. Für Anleger, die Krypto aktuell verfolgen, bleibt der Markt hochdynamisch – mit klarer Aufwärtstendenz. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

