Bitcoin News & Krypto News | WLFI startet Handel – Trump-Token sorgt für Aufsehen

📰 Bitcoin News & Krypto News – WLFI startet Handel auf großen Börsen Die Krypto News überschlagen sich: World Liberty Financial (WLFI) startet heute den Handel auf führenden Kryptobörsen wie Binance, OKX und Bybit. Ursprünglich wurde das Token im letzten Jahr als Governance-Instrument verkauft, nun ist es frei handelbar. Diese Entwicklung sorgt für Diskussionen, da das Projekt enge Verbindungen zur US-Präsidentenfamilie um Donald Trump hat. Für Trader und Investoren liefert dies gleichermaßen spannende wie kontroverse Bitcoin News und Impulse für den Kryptomarkt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🔑 Key Takeaways WLFI-Listing : Start auf Binance, OKX und Bybit – Kurs fiel nach Handelsstart von 0,31 USD auf 0,24 USD , Marktkapitalisierung rund 24 Mrd. USD .

Trump-Verbindungen : Projekt ist direkt mit der Trump-Familie verbunden, die bereits rund 500 Mio. USD aus dem World-Liberty-Ökosystem verdient haben soll.

Marktstimmung: Bitcoin konsolidiert bei 108.000 USD, während der Gesamtmarkt nach dem Abverkauf gemischte Signale sendet. 🚀 WLFI-Start sorgt für Aufsehen in der Krypto-Welt Das Token World Liberty Financial (WLFI) feierte heute sein Börsendebüt auf den größten Kryptoplattformen. Anleger der ersten Stunde dürfen nur 20 % ihrer Bestände verkaufen – eine Maßnahme, um kurzfristigen Verkaufsdruck zu begrenzen. Mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 24 Mrd. USD reiht sich WLFI direkt auf Platz 26 aller Kryptoprojekte ein. Trotz des Kursrückgangs von 0,31 USD auf 0,24 USD bleibt das Interesse hoch. 🏛️ Politische Dimension – Trump-Familie profitiert Das Projekt ist politisch brisant: Die Trump-Familie soll bereits rund 500 Mio. USD aus Stablecoins, Mining und Fonds der World-Liberty-Reihe eingenommen haben. Kritiker warnen vor möglichen Interessenkonflikten aufgrund Trumps Einfluss auf die US-Krypto-Regulierung. 📉 Bitcoin News – September bleibt volatil Parallel dazu zeigt sich die größte Kryptowährung Bitcoin stabil bei 108.000 USD. Historisch gilt September als schwacher Monat, oft mit Rückgängen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Im Vorjahr legte Bitcoin nach einem frühen Abverkauf im September um 7,9 % zu. Bitcoin Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Quelle: xStation5 von XTB ✅ Fazit – Krypto News mit Signalwirkung Die Einführung von WLFI sorgt für frischen Wind am Kryptomarkt. Zwischen politischer Brisanz und hoher Marktkapitalisierung bleibt das Projekt im Fokus der Anleger. In Kombination mit den aktuellen Bitcoin News und der Marktunsicherheit im September ergibt sich ein spannendes Umfeld für Trader, die sowohl Chancen als auch Risiken im Blick behalten sollten. XTB: SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

