DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 43 / 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte

Die laufende Abwärtsbewegung ging am Freitag an und unter die SMA200 (aktuell bei 23.933 Punkten). Die Bullen haben es aber geschafft, den Index am Abend wieder an und über diese Durchschnittslinie zu schieben. Damit hat sich das Chartbild etwas entspannt. Wesentlich wird sein, dass es direkt zu Wochenbeginn weiter aufwärts geht und der DAX aktuell seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen kann. Gelingt es dies abzubilden, so könnte es weiter aufwärts an die SMA20 gehen.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein gemischtes Bild: Der deutsche Leitindex kämpft mit Widerständen rund um die Marke von 24.000 Punkten, während geopolitische und makroökonomische Faktoren die Marktstimmung beeinflussen.



🌐 Makroökonomisches Umfeld – Rahmenbedingungen

Das US-Haushaltsdefizit ist erstmals seit 2022 gesunken – um 41 Mrd. USD auf 1,775 Billionen USD.

Treiber sind höhere Zolleinnahmen (195 Mrd. USD) und Sparmaßnahmen, vor allem im Bildungsetat (-87 %). Dennoch bleibt die Zinslast auf Rekordniveau und ist nach der Sozialversicherung der zweitgrößte Ausgabeposten.

Zudem erschüttern zwei Betrugsfälle bei US-Regionalbanken kurzfristig die Finanzmärkte. Zwar sehen Analysten kein systemisches Risiko, dennoch gerieten Bankaktien – auch die Deutsche Bank – unter Druck.



🔙 DAX Rückblick: 13.10.–17.10.2025

Der DAX startete bei 24.419 Punkten in die Woche und schloss bei 23.989 Punkten – ein leichter Wochenverlust.

Zwischenzeitlich markierte der Index Tiefs unter 24.000 Punkten, bevor eine moderate Erholung einsetzte. Die Wochenrange lag bei rund 799 Punkten.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.

Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

👉 Das bisherige Wochentief: 23.958 Punkte

👉 Das Wochenhoch: 24.404 Punkte

Wir hatten mit dem Überschreiten der 24.459/61 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 24.483/85 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht.

Die Wochenprognose zuvor hat damit nicht gegriffen - unsere Skepsis betreffend "Politischer Börsen" ging jedoch auf.



📈 DAX Analyse Daily & 4h Chart

Tageschart (Daily Chartanalyse)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.

Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Ausbruch über die SMA50 (24.023 Punkte) lief der DAX bis zum Allzeithoch, das jedoch direkt abverkauft wurde.

Zum Wochenschluss fiel der Index zurück an die SMA20 / SMA50-Zone (24.100 Punkte).

Ein bestätigter Schlusskurs unter dieser Zone könnte weitere Abgaben bis zum 23,6 %-Retracement auslösen.

Erst ein Tagesschluss über der SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen.

➡️ Übergeordnete DAX Prognose (Daily): bullisch / neutral

4-Stunden-Chart (Kurzfristige DAX Analyse)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.

Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich eine klare Korrekturbewegung unter die SMA200 (23.933 Punkte), die zum Wochenende zurückerobert wurde.

Wichtig ist nun, dass der DAX zu Wochenbeginn über 23.989 Punkte bleibt – andernfalls droht ein erneuter Test der 23.700-Punkte-Zone.

➡️ Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral



📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX

Widerstände:

24.023 / 24.114 / 24.214 / 24.325 / 24.404 / 24.511

Unterstützungen:

23.958 / 23.827 / 23.611 / 23.485 / 23.404

Intraday-Marken: 24.564 & 23.554

Tagesschlussmarken: 25.107 & 23.242



🧭 DAX Handelsstrategie KW 43/2025



🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Über 23.989 Punkten Potenzial bis 24.150 Punkte.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Unter 23.989 Punkten Rücksetzer bis 23.700 Punkte möglich.

🔹 Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

🔹 Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

👉 Übergeordnete DAX Prognose: Seitwärts bis leicht abwärts



📌 Fazit: DAX aktuell im Fokus

Die DAX Analyse KW 43/2025 zeigt ein spannendes Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären.

Während makroökonomische Belastungen den Markt dämpfen, bleiben charttechnisch Chancen für kurzfristige Erholungen bestehen.

Trader sollten besonders die Marken 23.950 und 24.150 Punkte beobachten.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren





❓ FAQ – Häufige Fragen zur DAX Prognose & Analyse

1️⃣ Was ist die aktuelle DAX Prognose für KW 43/2025?

Die aktuelle DAX Prognose zeigt ein überwiegend neutrales bis leicht abwärts gerichtetes Bild.

Solange der DAX unter 24.150 Punkten bleibt, überwiegen die Risiken auf der Unterseite. Erst ein klarer Tagesschluss über dieser Marke würde das Chartbild wieder aufhellen.

2️⃣ Wie sieht die aktuelle DAX Analyse aus?

Laut unserer DAX Analyse (Daily & 4h-Chart) notiert der Index im Bereich der SMA20 und SMA50.

Diese Durchschnittslinien sind kurzfristig entscheidend für die weitere Richtung.

Ein Rückfall unter 23.950 Punkte könnte den DAX bis zum 23,6 %-Retracement drücken.

3️⃣ Welche Marken sind im DAX aktuell wichtig?

Im DAX sind derzeit folgende Marken technisch relevant:

Widerstände: 24.023 / 24.114 / 24.214 / 24.325 / 24.404 Punkte

Unterstützungen: 23.958 / 23.827 / 23.611 / 23.485 Punkte

Diese Bereiche sind entscheidend für Intraday-Trader und kurzfristige Marktteilnehmer.

4️⃣ Wie könnte sich der DAX kurzfristig entwickeln?

Kurzfristig zeigt sich der DAX volatil.

Bleibt der Kurs über 23.989 Punkten, sind Erholungen bis 24.150 Punkte möglich.

Unterhalb dieser Zone erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben bis in den Bereich 23.700 Punkte.

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt daher neutral.

5️⃣ Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell?

Die DAX Entwicklung wird derzeit stark durch folgende Punkte beeinflusst:

Das sinkende US-Haushaltsdefizit ,

Sorgen um kleinere US-Regionalbanken ,

und eine allgemein schwächere Bankenperformance in Europa.

Diese Rahmenbedingungen führen zu erhöhter Unsicherheit und kurzfristigen Schwankungen im DAX.

6️⃣ Ist die DAX Prognose derzeit bullisch oder bärisch?

Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario bei rund 60 %, während das bullische Szenario nur 40 % beträgt.

Übergeordnet bleibt die DAX Prognose für die KW 43 / 2025 seitwärts bis leicht abwärts.