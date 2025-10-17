Fed Prognose: Musalem warnt vor Unsicherheit – Zinssenkungen nur bei Jobrisiken 💬

Das Wichtigste in Kürze Zölle wirken weiter

Hohe Unsicherheit

Zinssenkungen möglich – aber nicht garantiert

💬 Fed Prognose: Musalem warnt vor Unsicherheit – Zinssenkungen bleiben vorsichtig 📉 Alberto Musalem, Mitglied der US-Notenbank (Federal Reserve), äußerte sich am Freitag zu den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen in den USA sowie zu den Auswirkungen der neuen Zollpolitik.

Seine Aussagen deuten auf eine vorsichtige geldpolitische Haltung hin – insbesondere in einem Umfeld zunehmender Unsicherheit und anhaltender Tarifwirkungen. Die Fed scheint sich vorerst nicht auf einen festen Zinspfad festlegen zu wollen, sondern setzt auf eine datengetriebene, ausgewogene Strategie. 🚀 Key Takeaways Zölle wirken weiter: Die Tarife dürften ihre vollen wirtschaftlichen Effekte bis Mitte nächsten Jahres entfalten. Hohe Unsicherheit: Musalem betont, dass die Fed sich in einer „besonders ungewissen Phase“ befinde. Zinssenkungen möglich – aber nicht garantiert: Weitere Zinssenkungen seien nur gerechtfertigt, wenn sich Jobrisiken erhöhen und die Inflation niedrig bleibt. 📊 US Notenbank: Tarife wirken weiter auf die Wirtschaft 🇺🇸 Musalem erklärte, dass die jüngsten Handelszölle bislang nicht stark auf den Dienstleistungssektor übergegangen seien.

Dennoch werde der volle wirtschaftliche Effekt der Tarife erst bis Mitte 2026 spürbar sein. Zudem bleibe die Kaufkraft vieler Amerikaner eingeschränkt – ein Zeichen dafür, dass die Inflation zwar sinkt, aber die Lebenshaltungskosten weiterhin Druck auf die Haushalte ausüben. „Tariffs will work through the economy into the middle of next year,“ sagte Musalem.

„Purchasing power is still an issue for many Americans.“ 🏦 Geldpolitik: Kein fester Zinspfad – Fed bleibt flexibel ⚖️ In Bezug auf die Zinsentwicklung zeigte sich Musalem betont vorsichtig.

Er sagte, es sei „verfrüht, Prognosen über Entscheidungen nach der Oktobersitzung“ abzugeben.

Die Fed solle nicht auf einem vorgegebenen Kurs verharren, sondern „eine ausgewogene Herangehensweise“ verfolgen. „The Fed should not be on a preset course and should follow a balanced approach.“ Musalem deutete an, dass eine weitere Zinssenkung dann möglich sei,

wenn sich Risiken für den Arbeitsmarkt verstärken und die Inflation stabil niedrig bleibe. „I could support another cut if more risks to jobs emerge and inflation remains contained.“ 💵 Fed Prognose: Wenig Spielraum für aggressive Zinssenkungen 📉 Laut Musalem ist der Spielraum für zusätzliche Zinssenkungen begrenzt,

da die Geldpolitik bei weiteren Schritten zu expansiv werden könnte.

Er sehe „nur begrenzten Raum, bevor die Geldpolitik wieder stimulierend wirken würde“. Die Aussagen signalisieren, dass die Fed vorsichtig vorgeht, um keine Überreaktion auf kurzfristige Daten zu riskieren – insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden Regierungsstillstands in den USA. „I don’t make decisions based on one data point amid the broader shutdown.“ 🧭 Fazit: Fed Prognose – Vorsicht statt Aktionismus 💡 Die jüngsten Kommentare von Alberto Musalem unterstreichen, dass die US-Notenbank in einem schwierigen Balanceakt steckt:

Einerseits schwächelt der Arbeitsmarkt leicht, andererseits bleibt die Inflation unter Kontrolle. 📊 Kurzfazit: Tarife wirken weiterhin belastend bis Mitte 2026

Kaufkraftprobleme bleiben ein zentrales Thema

