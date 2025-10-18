Bitcoin News: Aus dem Uptober wird ein Downtober – Bitcoin aktuell unter Druck 💥

Einleitung

Bitcoin aktuell erlebt eine turbulente Phase: Statt des erhofften Aufbruchs Richtung neuer Allzeithochs deutet vieles auf eine Konsolidierung oder sogar Korrektur hin. Nach der jüngsten Abverkaufswelle rutschte der Bitcoin Kurs zeitweise unter die Marke von 110.000 USD – und das ausgerechnet in einem Monat, der historisch als bullish gilt.

Was steckt hinter dem plötzlichen Kursrückgang, und wie sind die Bitcoin News dieser Woche einzuordnen?

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

✅ Drei Key Takeaways

📉 Aus dem „Uptober“ wird ein „Downtober“ Nach der Ankündigung neuer US-Zölle durch Präsident Donald Trump kam es an den Finanzmärkten zu einem massiven Abverkauf.

Bitcoin fiel um über 10 % und unterschritt kurzfristig die Marke von 110.000 USD.

Die Risikoaversion der Anleger belastete besonders Krypto-Assets und Wachstumswerte. 🏦 Bankensektor sorgt für Unsicherheit Mehrere US-Banken meldeten Abschreibungen auf problematische Kredite – allen voran Zions Bank Corp. mit einem Verlust von 50 Mio. USD.

Erinnerungen an frühere Finanzkrisen – etwa den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank – wurden wach.

Anleger bewerten systemische Risiken im Finanzsystem neu – ein klassischer Risk-Off-Move. 📊 Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung Eine mögliche Lockerung der US-Geldpolitik könnte Bitcoin wieder stützen.

Marktbeobachter erwarten, dass die US-Notenbank (FED) bis Jahresende den Leitzins um 50 Basispunkte senken könnte.

Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen im ersten Quartal 2026 liegt laut Schätzungen bei 60–70 % – was als potenzieller Katalysator für eine Jahresendrallye gilt.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 18.10.2025:

🧠 Fazit: Bitcoin aktuell – Abverkauf als Chance?

Die aktuelle Bitcoin News-Lage zeigt: Der Markt steht kurzfristig unter Druck, doch langfristig könnte der Rücksetzer eine Kaufgelegenheit darstellen. Sollte sich die Lage im Bankensektor weiter zuspitzen, dürfte die FED gezwungen sein, erneut Liquidität bereitzustellen – ein Szenario, das Bitcoin traditionell stärkt.

Ein Test der Zone um 100.000 USD wäre aus technischer Sicht keine Überraschung. Mittel- bis langfristig bleibt ein Anstieg in Richtung 130.000 USD weiterhin realistisch – vorausgesetzt, die makroökonomischen Risiken stabilisieren sich.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell

❓ Was ist der aktuelle Stand von Bitcoin?

Aktuell notiert Bitcoin unter 110.000 USD, nachdem Donald Trump überraschend 100 % Strafzölle auf Importe aus China angekündigt hat. Die Ankündigung führte zu einem deutlichen Rückgang bei Risk Assets – einschließlich Bitcoin, der zeitweise über 10 % verlor.

❓ Warum ist der Bitcoin-Kurs zuletzt gefallen?

Der starke Kursrückgang wurde durch Handelsspannungen zwischen den USA und China ausgelöst. US-Präsident Trump kündigte neue Zölle und Exportkontrollen an, was die Märkte weltweit verunsicherte. Infolgedessen fiel Bitcoin unter die Marke von 110.000 USD.

❓ Welche Marken sind bei Bitcoin aktuell wichtig?

Kurzfristig gilt die 107.500-USD-Marke als entscheidende Unterstützung. Ein Bruch darunter könnte zu einem Rückgang unter die psychologisch wichtige 100.000-USD-Marke führen. Auf der Oberseite liegen die nächsten Widerstände bei 130.000 und 135.000 USD.

❓ Wie beeinflussen die Handelskonflikte zwischen den USA und China den Bitcoin-Kurs?

Der Bitcoin reagiert sensibel auf geopolitische Spannungen. Neue US-Zölle auf China schwächen das Vertrauen in Risk Assets und führen oft zu kurzfristigen Abverkäufen. Langfristig könnte Bitcoin jedoch wieder profitieren, wenn Anleger ihn als sicheren Hafen betrachten.

❓ Sollte man jetzt Bitcoin kaufen oder abwarten?

Kurzfristig ist Vorsicht geboten, solange sich der Kurs unter 110.000 USD stabilisieren muss. Mittel- bis langfristig bleibt der Trend jedoch intakt. Wer Rücksetzer nutzt, könnte attraktive Einstiegsgelegenheiten finden, sollte aber Risikomanagement betreiben.