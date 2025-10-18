- Stolze 5,3% plus für den Goldpreis in der zurückliegenden Börsenwoche!
- Trotz Rücksetzer am Freitag steht die Börsenampel auf Grün für Gold!
- Gold Prognose: Allzeithoch kann neu getestetwerden
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 43/2025
KEY TAKEAWAYS
Auch in den letzten Börsenwoche hat Gold seinen Run fortgesetzt (Wochenplus rund 5,3%) und ist an immer neue Hochs gelaufen. Am Freitag zum Wochenschluss hin hat sich eine längere rote Tageskerze ausgebildet, wobei Teile der Verluste am Freitagabend wieder zurückgekauft worden sind. Trotz des dynamischen Rücksetzers am Freitag bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren. An unserer Einschätzung zur Vorwochen-Prognose hat sich nichts geändert. Solange es das Edelmetall es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 3.952,3 US-Dollar) zu halten, solange könnte der Goldpreis an immer neue Hochs laufen und auch wieder das Allzeithoch testen!
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 18.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Rückblick auf den Goldpreis (KW 42/2025)
Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.063,7 US-Dollar – rund 131 US-Dollar über dem Vorwochenbeginn und 52,4 US-Dollar über dem vorherigen Wochenschluss.
Die Gold Prognose aus der Vorwoche bestätigte sich: Das Edelmetall setzte seinen Aufwärtstrend konsequent fort und markierte ein neues Allzeithoch.
Bis Donnerstag blieb der Kurs stabil, bevor es im Frühhandel am Freitag zu einem deutlichen Rücksetzer kam, der jedoch rasch wieder aufgekauft wurde. Trotz einer kurzfristigen Erholung setzte sich im weiteren Verlauf Schwäche durch – Gold schloss die Woche bei 4.225,7 US-Dollar.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Damit verzeichnete Gold den neunten Wochengewinn in Folge, den größten in der Geschichte des Edelmetalls. Das Wochenhoch und -tief lagen erneut über den Werten der Vorwoche.
Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre
📊 Wichtige Gold Widerstände und Unterstützungen
|Kategorie
|Kursniveau (US-Dollar)
|Widerstände
|4.270,4 / 4.304,5 / 4.379,3 / 4.425,0 / 4.475,0
|Unterstützungen
|4.236,4 / 4.186,2 / 4.117,6 / 4.109,5 / 4.097,6 / 3.952,3 / 3.818,0
Diese Marken bilden das technische Rückgrat der aktuellen Gold Analyse und dienen als Orientierung für Trader und Investoren.
📈Gold Chartanalyse – Daily & 4H Betrachtung
Daily Chart: Bullischer Trend intakt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Goldpreis bleibt im Tageschart klar bullisch. Trotz der Korrektur am Freitag notiert Gold weiterhin über der SMA20 (aktuell 3.952,3 US-Dollar). Solange dieser gleitende Durchschnitt hält, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei 4.425/35 US-Dollar und 4.495/4.505 US-Dollar. Rücksetzer bis an die SMA20 gelten als unkritisch.
Gold Prognose Daily: bullisch
4H Chart: Entscheidung an der SMA20
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart testete Gold am Freitag die SMA20 (4.236,4 US-Dollar), konnte sich aber im Bereich dieser Linie stabilisieren.
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Goldpreis das Allzeithoch erneut testet oder übertrifft. Fällt der Kurs darunter, wäre die SMA50 (4.117,6 US-Dollar) ein möglicher Support.
Gold Prognose 4H: bullisch / neutral
🧭 Kurzfristige Einschätzung – Goldpreis Prognose KW 43/2025
Übergeordnete Tendenz: seitwärts / abwärts
-
Bull-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit
-
Bear-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit
Solange der Goldpreis über der SMA20 schließt, bleibt die bullische Struktur erhalten. Rücksetzer bis zu dieser Linie sind als normale Konsolidierungen zu sehen.
Gold Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Kann sich Gold über 4.225,7 US-Dollar behaupten, sind kurzfristig Kursziele bis 4.281,7 US-Dollar und darüber bis 4.336,4 US-Dollar erreichbar.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Fällt Gold unter 4.225,7 US-Dollar, drohen Abgaben bis 4.130,3 US-Dollar mit potenzieller Zwischenunterstützung bei 4.173,5 US-Dollar.
🧭 Fazit zur Gold Analyse
Die Gold Prognose 2025 bleibt grundsätzlich positiv, auch wenn kurzfristig Korrekturen möglich sind. Der übergeordnete Trend zeigt Stärke, und solange Gold über der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rekordhochs hoch.
Der Markt bleibt volatil – Anleger sollten Rücksetzer als potenzielle Einstiegsgelegenheiten betrachten, solange die technische Struktur intakt bleibt.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
❓ Häufig gestellte Fragen zur Gold Prognose & Gold Analyse
🟡 1. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für Oktober 2025?
Die aktuelle Gold Prognose für Oktober 2025 zeigt weiterhin ein überwiegend bullisches Bild. Solange der Goldpreis über der SMA20 bleibt (aktuell rund 3.950 US-Dollar), könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Kurzfristige Rücksetzer gelten als technisch unbedenklich, solange wichtige Unterstützungszonen halten.
🟡 2. Wie entwickelt sich der Goldpreis aktuell?
Der Goldpreis notiert derzeit über 4.200 US-Dollar und hat im Oktober 2025 ein neues Allzeithoch erreicht. Nach neun Wochen mit Gewinnen in Folge ist kurzfristig eine Konsolidierung wahrscheinlich, langfristig bleibt der Trend jedoch positiv.
🟡 3. Was beeinflusst den Goldpreis derzeit am stärksten?
Der Goldpreis wird aktuell von mehreren Faktoren beeinflusst:
-
Erwartungen über die Zinsentwicklung der US-Notenbank
-
Inflationsdaten in den USA und Europa
-
geopolitische Spannungen und Marktrisiken
-
Nachfrage institutioneller Investoren nach sicheren Häfen
Diese Elemente fließen direkt in jede Gold Analyse und Prognose ein.
🟡 4. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen?
Kurzfristig ist Vorsicht geboten, da der Goldpreis nach seiner Rekordrallye leicht überkauft wirkt. Mittel- bis langfristig bleibt die Gold Prognose positiv, insbesondere wenn sich die Inflation weiter stabilisiert und die Zinsen sinken. Rücksetzer können daher als Kaufchance betrachtet werden.
🟡 5. Welche Kursziele sehen Analysten für Gold 2025?
Technische Gold Analysen deuten auf mögliche Kursziele zwischen 4.425 und 4.505 US-Dollar hin. Sollte der Goldpreis über diese Marken ausbrechen, sind neue Allzeithochs im Bereich von 4.600 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Auf der Unterseite liegen wichtige Unterstützungen bei 4.117 und 3.952 US-Dollar.
🟡 6. Wie lautet die langfristige Gold Prognose bis 2030?
Langfristige Gold Prognosen bis 2030 gehen von einer stabilen bis steigenden Preisentwicklung aus. Faktoren wie globale Verschuldung, Zentralbankkäufe und die Entdollarisierung der Märkte könnten Gold weiter stärken. Experten sehen mögliche Preisspannen zwischen 5.000 und 6.000 US-Dollar pro Unze bis 2030.
🟡 7. Wo finde ich aktuelle Gold Analysen und Kursupdates?
Aktuelle Gold Analysen, technische Chartauswertungen und Echtzeitdaten zum Goldpreis finden Sie regelmäßig in unserem Gold Wochenrückblick sowie in unseren täglichen Marktupdates. Diese liefern präzise Prognosen und handeln relevante Kursmarken für Trader und Investoren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.