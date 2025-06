Bitcoin springt trotz Nettoabflüssen bei Krypto-ETFs über 107.000 US-Dollar 📈

Bitcoin steigt am Montag um fast 1 % und übertrifft damit die Marke von 107.000 US-Dollar, verglichen mit 100.500 US-Dollar am 5. Juni. Der Preis von BTC liegt nun nur noch etwa 4,5 % unter seinem Allzeithoch. Der Aufschwung wird durch die positive Stimmung am breiteren Aktienmarkt gestützt, wo der S&P 500 Index in den letzten fünf Sitzungen um fast 2 % zugelegt hat und damit den vorherigen Rückgang, der durch die mit Trump verbundenen Handelskriegsängste ausgelöst worden war, vollständig wettgemacht hat. Die Anleger hoffen auf einen Durchbruch in den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China. Laut TheKingfisher.io gibt es zwischen 99.000 und 102.000 US-Dollar eine erhebliche Liquiditätskonzentration, die aus gehebelten BTC-Positionen besteht.

Am Freitag, dem 6. Juni, stieg der S&P 500 über 6.000 Punkte und erreichte damit seinen höchsten Stand seit Februar, während der US-Dollar weiter nachgab. Verbesserte technische Bedingungen, ein schwächerer Dollar, eine starke Stimmung an der Wall Street und wachsender Optimismus hinsichtlich eines möglichen Handelsabkommens mit China tragen alle zu der Annahme bei, dass Bitcoin bald seine Allzeithochs durchbrechen könnte. Nach einer kurzfristigen Korrektur von rund 112.000 USD auf 100.500 USD hat Bitcoin nun die 107.000-USD-Marke zurückerobert, obwohl die letzten Handelstage Nettoabflüsse aus US-notierten Bitcoin-ETFs in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen zeigten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Daten vom Freitag zeigen, dass BlackRocks IBIT Nettoabflüsse von etwa 57 Millionen US-Dollar verzeichnete. Die Tatsache, dass die Dynamik trotz der ETF-Abflüsse stark bleibt, deutet jedoch darauf hin, dass die institutionellen Aktivitäten bald wieder zunehmen könnten, wenn BTC sich seinen Rekordständen nähert. Bitcoin fand auch Unterstützung in der Nähe seines 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) auf dem Tages-Chart, wodurch eine Korrektur von etwa 10 % gegenüber den Allzeithochs abgeschlossen wurde und wichtige technische Marken gehalten werden konnten. Bitcoin - Tageschart Quelle: xStation5 von XTB Quellen: XTB Research, Bloomberg Finance Die steigende Geldmenge M2 der globalen Zentralbanken wird ebenfalls als grundlegender Faktor angesehen, der die langfristige „deflationäre” Bitcoin-Erzählung stützt. Quellen: XTB Research, Bloomberg Finance DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

