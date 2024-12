📈Bitcoin steigt über 100.000 $

⚡Bitcoin erreicht historischen Meilenstein beim Preis Bitcoin stieg heute auf 103,5.000 $ und erreichte damit einen neuen Meilenstein und ein neues Allzeithoch. Seitdem ist der Kurs leicht gesunken und liegt jetzt bei 101.000 $. Paul Atkins, der mit der Blockchain-Branche verbunden ist, wird der neue SEC-Vorsitzende und ersetzt Garry Gensler, der 2025 zurĂŒcktritt. Die NettozuflĂŒsse in US-Bitcoin-ETFs sind nach wie vor sehr hoch und beliefen sich gestern auf 501 Millionen $. TatsĂ€chlich liegt der durchschnittliche Kaufpreis von kurzfristigen Bitcoin-Inhabern bei 75.000 US-Dollar, sodass diese Adressen im Durchschnitt fast 35 % nicht realisierte Gewinne „sitzen“; dies signalisiert, dass wir ohne sehr hohe ZuflĂŒsse in den Bitcoin-Markt eine kurzfristige Korrektur erleben können. Derzeit befindet sich Krypto jedoch in einem AufwĂ€rtstrend und die ETF-AktivitĂ€t signalisiert ein sehr hohes Interesse der Anleger, obwohl der Rekordtrend der „Preisfindung“ beim Allzeithoch dominiert. Im Dezember war BlackRock ETF IBIT der grĂ¶ĂŸte Bitcoin-KĂ€ufer. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

