Bitcoin News: Bitcoin über 66.000 Dollar - Glassnode sieht robuste Erholung | Krypto News

Bitcoin hat die Marke von 66.000 Dollar zurückerobert. Gleichzeitig deuten die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs darauf hin, dass Investoren nach mehreren Wochen nahezu ununterbrochener Abflüsse wieder verstärkt akkumulieren. Diese Bitcoin News könnten auf eine Stabilisierung der Marktstimmung hindeuten. Aus technischer Sicht ist besonders wichtig, dass Bitcoin den Bereich um 65.000 Dollar zurückerobert und wieder über den exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt (EMA50) gestiegen ist. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert.

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Interessanterweise zeigt sich auch am Edelmetallmarkt eine stärkere Kaufnachfrage. Das könnte auf ein wachsendes Interesse an Anlageklassen hindeuten, die historisch negativ mit dem US-Dollar korrelieren und in den vergangenen Monaten ebenfalls unter Verkaufsdruck standen. Aktuell stellt die Zone zwischen 64.000 und 65.000 Dollar die erste wichtige Unterstützung dar. Darunter rückt der Bereich um 57.000 Dollar in den Fokus, wo zuvor verstärkt Käufer aktiv wurden.

Bitcoin News: Was beobachtet Glassnode?

Nach Einschätzung von Glassnode befindet sich Bitcoin nach der Erholung von Kursen unter 58.000 Dollar inzwischen in einer Konsolidierungsphase. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt zwar bestehen, allerdings hat das Momentum zuletzt nachgelassen. Gleichzeitig zeigen die vergleichsweise niedrigen Spot-Handelsvolumina, dass viele Anleger weiterhin auf eine stärkere Bestätigung der Erholung warten.

Im Derivatemarkt hat sich die Stimmung dagegen verbessert. Das Open Interest bei Futures und Optionen steigt weiter an, Händler in Perpetual Futures haben ihre Positionierung wieder auf netto Long gedreht und die Nachfrage nach Absicherungen gegen fallende Kurse ist zurückgegangen. Gleichzeitig weist Glassnode darauf hin, dass der Einsatz von Hebelwirkung bislang moderat bleibt. Die Finanzierungssätze bewegen sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau und sprechen aktuell nicht für einen überhitzten Markt. Auch der institutionelle Verkaufsdruck könnte nachlassen. Glassnode verweist auf steigende Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs sowie darauf, dass sich viele ETF-Anleger wieder der Gewinnschwelle nähern. Insgesamt bleiben die Kapitalzuflüsse jedoch vorsichtig, was sich unter anderem an der weiterhin rückläufigen monatlichen Realized Capitalization zeigt.

Höhere Volatilität bleibt ein Risiko

Als größtes Risiko nennt Glassnode die veränderte Zusammensetzung der Marktteilnehmer. Ein wachsender Anteil des Kapitals wird inzwischen von kurzfristig orientierten Investoren gehalten, die deutlich sensibler auf Kursbewegungen und Veränderungen des Marktumfelds reagieren.

Bitcoin profitiert zwar weiterhin von der Unterstützung langfristiger Investoren und einer insgesamt hohen Profitabilität der Marktteilnehmer. Gleichzeitig könnten zukünftige Aufwärtsbewegungen und Korrekturen deutlich volatiler ausfallen als in früheren Marktphasen.

Glassnode kommt daher zu dem Schluss, dass der Markt fundamental weiterhin robust bleibt, zugleich aber zunehmend empfindlich auf nachlassendes Momentum und erneuten Verkaufsdruck reagiert. Zudem hätten langfristige Investoren ihre Verlustrealisierungen zuletzt reduziert. Eine eindeutige Bestätigung, dass Bitcoin bereits einen nachhaltigen Boden ausgebildet hat, liege allerdings noch nicht vor.

Bitcoin News: Technischer Ausblick

Aus charttechnischer Sicht stellt die Widerstandszone zwischen 66.000 und 70.000 Dollar den entscheidenden Bereich dar. Sollte sich dort ein neuer Abwärtsimpuls entwickeln, könnte sich theoretisch eine dritte größere Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 45.000 Dollar ausbilden.

Bemerkenswert ist, dass Bitcoin sowohl während der Winterkorrektur als auch erneut im April den EMA50 kurzfristig zurückerobern konnte, bevor die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen wurde. Ein Anstieg über den gleitenden Durchschnitt allein reicht daher noch nicht aus, um eine nachhaltige Trendwende zu bestätigen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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FAQ

Warum steigt Bitcoin aktuell?

Steigende Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs, die Rückkehr über den EMA50 und eine verbesserte Marktstimmung unterstützen den Kurs.

Was sagt Glassnode zur aktuellen Marktlage?

Glassnode sieht den Markt weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend, warnt jedoch vor nachlassendem Momentum und einer höheren Volatilität.

Welche Kursmarken sind jetzt wichtig?

Unterstützungen liegen bei 64.000 bis 65.000 Dollar sowie bei 57.000 Dollar. Der wichtigste Widerstand befindet sich zwischen 66.000 und 70.000 Dollar.