Bitcoin steigt um 4% 📈.

R√ľckgang der Kryptow√§hrungen wird zum Short-Squeeze. Bitcoin und Altcoins wieder auf dem Vormarsch ‚ö° Die pl√∂tzlichen, dynamischen Anstiege am Kryptomarkt sind auf eine Verknappung von Short-Positionen und eine allgemeine √Ąnderung der Positionierung der H√§ndler nach einer weiteren Periode geringerer Bitcoin-Volatilit√§t zur√ľckzuf√ľhren. Bullen sahen auf dem aktuellen Niveau eine gr√∂√üere Risikopr√§mie in einem √ľberverkauften Markt

Bitcoin legt trotz eines starken Dollar-Index (USDIDX) und R√ľckg√§ngen beim EURUSD zu, was unterstreicht, dass der "Greenback" immer noch sehr stark ist. M√∂glicherweise hat der DXY-Index jedoch einen wichtigen Widerstand bei 105 Punkten erreicht, und eine m√∂gliche Abschw√§chung des US-Dollars k√∂nnte das Aufw√§rtspotenzial von Bitcoin "entfesseln" - auch hier scheint das "Risiko-Ertrags-Verh√§ltnis" die Bullen zu treiben

Die potenzielle "Todeskreuz"-Formation bei Bitcoin schr√§nkt die Risikobereitschaft ein und kann eine l√§ngere Schw√§chephase andeuten - in der Realit√§t erweist sich dieser Indikator jedoch oft als "nachlaufend" und tritt auf, wenn der Markt √ľberverkauft ist und die Preise niedrig sind;

Die Zuw√§chse auf dem Altcoin-Markt beschleunigen sich, der gestern aufgrund einer Welle der Besorgnis √ľber die Liquidation von Verm√∂genswerten (etwa 3,4 Mrd. USD in Kryptow√§hrungen) durch die in Abwicklung befindliche FTX-B√∂rse (gesch√§tzte Ums√§tze von 100 bis 200 Mio. USD pro Woche) stark verloren hat. Solana gewinnt mehr als 5 %, Bitcoincash und Filecoin steigen stark an. Bitcoin stoppte den Abw√§rtsimpuls fast genau in der psychologischen Unterst√ľtzungszone auf dem Niveau von 25.000 $, und heute kehrte der Preis der beliebtesten Kryptow√§hrung √ľber 26.000 $ zur√ľck. Aus Sicht der technischen Analyse ist die Bildung einer unvollst√§ndigen zinsbullischen Umarmungsformation erw√§hnenswert, die in gewissem Widerspruch zu dem zuvor erw√§hnten Schnittpunkt der 50-Tage- und 200-Tage-SMAs steht, was auf die sogenannte "Todeskreuz"-Formation hinweist, ein Muster, das als Moment der Umarmung eines B√§renmarktes angesehen wird. Quelle: xStation5 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance LP¬† ¬† ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich!¬† XTB setzt auf IHRE Stimme!

