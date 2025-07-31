US Börse erholt sich dank Tech-Giganten – Nasdaq & S&P 500 steigen trotz Inflationsdruck 🗝️ Key Takeaways Technologieriesen stabilisieren die US Börse, trotz Inflationsdruck und Zinsunsicherheit.

Meta und Microsoft treiben den Nasdaq 100 an, während Apple und Amazon mit Spannung erwartet werden.

Einzelwerte wie eBay und Western Digital überraschen positiv, während Arm Holdings und Qualcomm enttäuschen. 💹 Marktüberblick: Börse USA trotzt Zinssorgen und Inflation Die US-Indizes zeigen sich heute stark – getrieben von den positiven Überraschungen der Big Tech. Trotz einer moderat hawkischen Haltung der Fed und einem leichten Anstieg der Inflation bleibt der Markt optimistisch: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq 100 : +1,25 %

S&P 500 : +0,7 %

Dow Jones (DJIA) : +0,3 %

Russell 2000: -0,2 % Die US-Inflation stieg im Juni um 0,3 % (PCE-Index), wobei die jährliche Rate bei 2,6 % liegt. Die Kerninflation verharrt bei 2,8 %. Trotz des Drucks durch neue Zölle hält die Fed die Leitzinsen stabil, signalisiert jedoch, dass die Preiseffekte anhalten könnten. Quelle: Bloomberg Finance LP 🚀 Tech treibt Börse USA: Meta, Microsoft, Amazon im Fokus Die Technologiewerte dominieren das heutige Handelsgeschehen: Meta Platforms (META.US) : +12 %, dank eines Umsatzwachstums von 22 % und starken Werbepreisen. Trotz Verluste bei Reality Labs plant Meta KI-Investitionen von bis zu 100 Mrd. USD bis 2026.

Microsoft (MSFT.US) : +5 %, nach starken Q4-Zahlen – Azure wächst um 39 %, Copilot erreicht 100 Mio. Nutzer.

Amazon (AMZN.US) : +4,3 %, im Vorfeld der Quartalszahlen positiv.

Nvidia (NVDA.US) : +1,6 %, weiter mit Rückenwind aus der KI-Nachfrage.

Apple (AAPL.US): unverändert, Bericht folgt nach Börsenschluss. 📊 Nasdaq 100: Technisch entscheidend – Widerstand durchbrochen Die Nasdaq 100-Futures konnten die Gewinne aus dem vorbörslichen Handel nicht vollständig halten, aber das Durchbrechen des Widerstands bei 23.600 Punkten ist ein positives Signal. Der Index pendelt um den EMA30 (30h), was auf eine mögliche Stabilisierung hinweist. Die kommenden Berichte von Apple und Amazon dürften entscheidend sein. Nasdaq 100 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧾 Unternehmensnews im Überblick 📉 Arm Holdings (ARM.US) -10 %: Schwache Gewinnprognose aufgrund hoher KI-F&E-Investitionen (z. B. Stargate mit OpenAI). Trotz stabilem Umsatz bleiben Investoren vorsichtig. 📈 eBay (EBAY.US) +17 % (vorbörslich): Starke Q2-Zahlen. GMV in Kernkategorien +10 %, Prognose überzeugt. Sammlerobjekte und US-Markt führten die Dynamik. 📈 Western Digital (WDC.US) +6,7 %: Positiver Ausblick & starke Q4-Zahlen. Hohe Nachfrage nach Cloud- und KI-Speicherlösungen, Margenausweitung möglich. 📉 Qualcomm (QCOM.US) -4,2 % (nachbörslich): Gemischte Q3-Zahlen. Mobile-Segment enttäuscht, Automobil und IoT stark. Analysten zurückhaltend, aber optimistisch. 🧠 Fazit: Tech bringt neue Hoffnung für die Börse USA Die heutige Erholung der US Börse zeigt, wie stark das Vertrauen in die Technologiebranche als Motor der Märkte bleibt. Trotz geldpolitischer Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen setzen Investoren auf KI-Innovation und Cloud-Wachstum. Insbesondere die Börse USA profitiert aktuell von der überdurchschnittlichen Performance der Big Tech, während ausgewählte Einzelwerte durch starke Fundamentaldaten überraschen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.