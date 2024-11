⏫Bitcoin steigt um 7,5 %

Die ersten Wahlergebnisse, die einen klaren Vorteil für Donald Trump und die Republikaner andeuten, haben den Markt für Kryptowährungen gestärkt, wobei Bitcoin an der Spitze steht. Donald Trump hat sich als Befürworter der Entwicklung des Kryptowährungsmarktes positioniert und argumentiert, dass andere Länder den Vorteil nutzen werden, wenn die Vereinigten Staaten Kryptowährungen nicht für den täglichen Gebrauch einführen. Die Republikanische Partei unter Trumps Führung lehnt eine strenge Regulierung ab und widersetzt sich vor allem der Erhöhung der Kapitalertragssteuern. Diese Haltung hat sowohl den Aktienmarkt als auch Bitcoin beflügelt, wobei letzterer bereits um über 7,5 % zugelegt hat.

Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die gestrigen RCP-Umfragen gaben Trump eine 60-prozentige Siegchance. Heute hat Polymarket diese Wahrscheinlichkeit drastisch auf 99 % erhöht. Während die Stimmenauszählung noch andauert, hat Bitcoin die robusteste Marktreaktion gezeigt. Es ist heute um über 7,5 % gestiegen und hat damit seine Gewinne seit Jahresbeginn auf beeindruckende 72 % gesteigert. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Bitcoin hat die Schwelle von 75.000 US-Dollar durchbrochen und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Frühere Höchststände lagen knapp unter 74.000 US-Dollar. Die Kryptowährung testet derzeit die Obergrenze ihres Aufwärtstrendkanals und entfernt sich leicht von der 75.000-Dollar-Marke. Die nächste signifikante Widerstandsmarke liegt bei 77.000 US-Dollar, was einem 113,0-prozentigen Retracement der letzten Abwärtswelle entspricht. Analysten warnen jedoch davor, dass ein offizieller Sieg von Trump zu Gewinnmitnahmen führen könnte, was möglicherweise eine Korrektur nach sich ziehen würde. In einem solchen Szenario werden erste Unterstützungsniveaus bei 74.000 und 72.000 US-Dollar erwartet. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.