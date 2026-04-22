Krypto Aktuell: Bitcoin Prognose - Ausbruch über 78.000 USD möglich?

Bitcoin zeigt sich aktuell fester und profitiert von einer verbesserten Stimmung an den Aktienmärkten. Besonders auffällig sind die stärksten ETF-Zuflüsse seit Juli 2025 sowie eine zunehmende Aktivität großer Marktteilnehmer. Der Kurs versucht derzeit, nachhaltig über die Marke von 78.000 USD auszubrechen und damit die 200-Tage-EMA zu testen.

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Bitcoin Prognose: Entscheidende Marken im Blick

Ein Anstieg über 78.000 USD könnte den Optimismus der Investoren weiter stärken. In diesem Szenario wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends denkbar, mit einem möglichen Zielbereich bei 84.000 USD. Dort verläuft die 200-Tage-EMA, die sich seit Oktober 2025 von einer Unterstützung zu einem Widerstand entwickelt hat.

Auf der Unterseite bleibt die 50-Tage-EMA bei rund 75.000 USD eine zentrale Marke. Ein Rückfall darunter könnte Gewinnmitnahmen auslösen und eine erneute Abwärtsbewegung einleiten. In diesem Fall steigt das Risiko für eine stärkere Korrektur in Richtung 60.000 USD.

Indikatoren deuten auf gemischtes Bild hin

Der SAR-Indikator zeigt weiterhin Parallelen zur Marktstruktur aus Januar 2026. Ein Ausbruch über 80.000 USD könnte als Bestätigung für eine stärkere Erholung gewertet werden. Voraussetzung dafür ist jedoch eine klare Zunahme der Nachfrage am Spotmarkt, eine Verbesserung der Stimmung am Optionsmarkt sowie anhaltend große Transaktionen durch sogenannte Wale.

Aktuell bleibt die Positionierung im Optionsmarkt eher vorsichtig, während der Spotmarkt noch keine übermäßige Euphorie zeigt. Eine Ausnahme bilden die steigenden ETF-Zuflüsse, die als wichtiger Treiber fungieren.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Krypto aktuell zeigt Bitcoin in einer entscheidenden Phase. Ein nachhaltiger Ausbruch über 78.000 USD könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Rückfall unter 75.000 USD das Risiko einer deutlicheren Korrektur erhöht. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Nachfrage im Spotmarkt und der Dynamik institutioneller Zuflüsse ab.

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