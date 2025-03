🔴Bitcoin technisch neutral mit bearishem Einschlag nach der FED 

W√§hrend sich das Bild f√ľr Bitcoin in den vergangenen Tagen unwesentlich ver√§ndert hat, hat sich mein Bias nach der FED Leitzinsentscheidung vergangenen Mittwoch ein wenig in Richtung ‚Äěbearish‚Äú verschoben. ūüĒīBitcoin¬†technisch neutral mit bearishem Einschlag nach der FED¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum¬† Bitcoin ¬†Trading¬†ūüĒī¬† Bitcoin ¬†Handelsideen¬†ūüĒī Bitcoin¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin Erinnern wir uns kurz an die Vorwoche: hier schrieb ich, dass ich rein technisch eine Stabilisierung oberhalb der $85.000 Marke sehen wollen w√ľrde, was dann zun√§chst einen Test der $92.000 Region denkbar werden lassen w√ľrde. Zu einem solchen Bruch √ľber die $85.000 Marke reichte es nicht vor, aber im Anschluss an die FED, in den Wochenschluss rutschte Bitcoin dann aber zur√ľck unter die $85.000 Marke. Bitcoin Chartanalyse - Daily ¬† Nun ist die Sache die: die FED hat am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins unver√§ndert bei 4,25 ‚Äď 4,5% belassen und auch beim ‚ÄěDot Plot‚Äú gab es keine gro√üe √úberraschung, dieser sieht bis Ende 2025 weiter zwei 25 Basispunktzinssenkungen. Was mich aber hinsichtlich sogenannter Risk Assets wie Bitcoin skeptisch werden l√§sst ist, dass die FED ihre Prognose f√ľr das US-Wirtschaftswachstum nach unten und f√ľr die Inflation und Arbeitslosenzahlen nach oben korrigiert hat, also einen eher ‚Äěstagflation√§ren‚Äú Touch verhei√üend, welcher alles andere als gut f√ľr Risk Assets ist.¬† Ausgehend hiervon bleibt der aktuelle Modus unterhalb der Hochs von Mittwoch um 87.000 US-Dollar meiner Einsch√§tzung nach neutral mit leicht bearisher Tendenz und dem Potenzial eines erneuten Tests und auch Fall unter die $78.000 Marke.¬† Gelingt den Bullen hingegen ein Bruch √ľber die $87.000 Marke, sind weitere Aufschl√§ge bis zun√§chst rund $92.000 denkbar, √ľbergeordnet (auf Tagesbasis) w√ľrde ausgehend hiervon der Modus in Richtung neutral verschoben, eventuell gar erst bei einem Lauf √ľber $95.000.¬† Bitcoin Chartanalyse - Stunde ¬† Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch ist meiner Einsch√§tzung nach aktuell kein Vorteil auszumachen, unter den Vorwochenhochs um $87.000 bleibt eine Attacke auf die $78.000er Region denkbar, oberhalb findet sich ein potenzielles Ziel um $92.000. ¬† Long-Setup: Ein ‚ÄěMomentum Long Play‚Äú k√∂nnte man ausgehend von einer mehrst√ľndigen, engen Konsolidierung knapp unter $87.000 bei einem Break dar√ľber in Betracht ziehen, Stop knapp unter die Konsolidierung, Ziel um $92.000.¬†¬† Short-Setup: Short Trades sind meiner Einsch√§tzung nach ein wenig mit Vorsicht zu sehen, auch wenn sich kurzfristige Short-Engagements unter der $87.000er Region, Trend-folgend und mit Ziel eines Re-Tests der $78.000er Region, eventuell auch etwas tiefer durchaus als interessant anbieten k√∂nnten.¬†¬† BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 22.03.25: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

