Während wir wirtschaftsdatentechnisch recht dünn in die neue Handelswoche starten, habe ich mir ausgehend von meiner Bitcoin Analyse am Samstag einige Gedanken gemacht und bin kurzfristig zunehmend bearish mit Fokus auf die $92.000 Marke geworden. Bitcoin und Coinbase Aktie Short-Kandidaten zum Wochenbeginn 🔴 Trading-Ideen für beide Märkte Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin & Coinbase Handelsideen 🔴 Bitcoin & Coinbase Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ► Coinbase ISIN: US19260Q1076 | WKN: A2QP7J | Ticker: COIN Der Gedanke wurde bestätigt durch eine kurze Einschätzung Brian Shannons (X: @alphatrends), der es plausibel zusammenfasste mit einem „Börsenweisheit“, die wir alle schon einmal an der ein oder anderen Stellen gehört haben: „Desto häufiger ein Level getestet wird, umso wahrscheinlicher wird es eher früher als später gebrochen“. Und vor dem Hintergrund, dass die $91.000/92.000er Region seit November bereits 5mal getestet wurde und wir nach dem letzten Test und Bounce vergangene Woche Montag einen fehlgeschlagenen Versuch einer Eroberung der $100.000 Marke zu sehen bekommen haben, eine erneute Attacke auf die $92.000er Region und einen nun eher zaghaften Bounce lässt die Überlegung zu einem kurzfristigen Bruch und basierend hierauf Momentum Short Trade erwachsen. Wie am Samstag in der Bitcoin geschrieben, kann ich mir bei einem Bruch der $91.000 einen zügigen, dynamischen Lauf mit Ziel um $85.000 sehr gut vorstellen, würde auch gar nicht gegen die $95.700 riskieren (orange), sondern gegen die $92.500, würde einen sofortigen, schnellen Drop tiefer sehen wollen, der mich zügig ins Geld bringt, Ziel: $85.000, entsprechend etwa 2-ATR. Erhielte ich dieses Feedback nicht, würde ich den Trade wieder rausnehmen. Bitcoin Chartanalyse - Hourly Wem Bitcoin “zu schwer“ ist, der könnte einen Trade in der Aktie der Kryptobörse Coinbase (Ticker: COIN) in Betracht ziehen. Beim Blick auf den Chart offenbart sich nach der Ausbildung von Vieljahreshochs im Dezember um rund $350 eine klar ausmachbare, relative Schwäche, welche die Aktie mittlerweile deutlich zurück unter den auf die US-Präsidentschaftswahl geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis befördert hat (~ $300). Coinbase Aktie Chartanalyse - Daily Auf den untergeordneten Zeitebenen (m30) ist zudem eine saubere Abwärtsstruktur und halten unter der 5-Tagelinie erkennbar, ein weiteres Argument für eine Short-These. Ähnlich wie in Bitcoin würden wir die Aktie für ein Momentum Short Play in Betracht ziehen, einen schnellen, dynamischen Break und folgendes, weiteres Abwärts-Momentum bei einem Fall unter die Marke von $246. Auch hier würde ich nicht gegen das jüngste, relative Hoch um $293 riskieren (orange), sondern den Trade bei einem fehlgeschlagenen Bruch tiefer und halten oberhalb der Tiefs von Freitag um $248 von länger als 10 Minuten rausnehmen. Ziel eines solchen Momentum-Short-Trades läge in Gefilde zwischen $220 und $225, entsprechend in etwa einer ATR, die derzeit rund $20 beträgt. Coinbase Chartanalyse - 30-Minuten Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

