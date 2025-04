Bitcoin verlängert den Abverkauf am Wochenende

Der Preis von Bitcoin fiel in den morgendlichen Trading-Stunden auf 74.500 USD. Die Rückgänge wurden hauptsächlich durch einen Ausverkauf an den traditionellen Finanzmärkten als Reaktion auf die Eskalation des Handelskrieges verursacht. Derzeit ist Bitcoin um 2,4 % auf 76.500 USD gefallen.

Bitcoin blieb selbst am Ende der Kassasitzung an der Wall Street am Freitag überraschend hoch. Nach einem zweitägigen Abverkauf und einem Rückgang des SP500-Index um 10 % hielt sich Bitcoin immer noch über dem Niveau von 80.000 USD. Am Wochenende erfuhren wir jedoch, dass weitere Länder Vergeltungszölle planen, darunter Japan, Kanada und die Europäische Union, falls die bilateralen Gespräche nicht wie erwartet verlaufen. Die Eskalation der Spannungen führte am Wochenende, wenn die Liquidität viel geringer ist, zu einem Ausverkauf auf dem Kryptowährungsmarkt. Ein starker Rückgang von Bitcoin am Samstag und Sonntag signalisierte eine Fortsetzung des Ausverkaufs auf den traditionellen Märkten. Und genau das ist passiert ... Wir begannen die neue Woche mit einem Ausverkauf von mehreren Prozent bei US-Index-Futures und einem Ausverkauf im zweistelligen Bereich bei chinesischen Kontrakten.

Wenn der April auf dem aktuellen Niveau schließen würde, wäre dies der dritte Monat in Folge, in dem Bitcoin einen Rückgang verzeichnet. Die derzeit beobachteten Rückgänge stehen größtenteils in keinem Zusammenhang mit dem Kryptowährungssektor.

Die Nachfrage nach ETF-Produkten, die mit Bitcoin verbunden sind, hat sich auf einem leicht negativen Niveau stabilisiert. Das Ausmaß des aktuellen Ausverkaufs ist jedoch im Vergleich zu den Abflüssen Anfang März vernachlässigbar. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass wir heute viel größere Abflüsse sehen werden.

Die Situation für Bitcoin sieht nicht so drastisch aus wie für das zweitgrößte Projekt nach Marktkapitalisierung – Ethereum. Wir haben seit 5 Monaten in Folge Rückgänge verzeichnet, wobei nur einer davon nicht zweistellig war. Eine solche Situation gab es nur im Jahr 2018, als Ethereum sieben Monate in Folge an Wert verlor.

Ethereum (D1) Chartanalyse

Ethereum hat seit dem Höchststand von über 4.000 USD im Dezember bereits 65 % seiner Kapitalisierung verloren. Die aktuellen Werte entsprechen dem Stand von Anfang 2023 und liegen nur 30 % über den Tiefstständen des Bärenmarktes von 2022.

Quellen: xStation5 von XTB

