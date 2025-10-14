Bitcoin Prognose & Ethereum Prognose – Krypto aktuell: Kursanalyse & Marktausblick

- Bitcoin und Ethereum fallen nach dem Erholungsversuch
Der Bitcoin-Kurs befindet sich erneut im Rückgang und steuert auf die Marke von 111.000 $ zu. Die aktuelle Korrekturphase deutet darauf hin, dass die Bären versuchen könnten, die jüngsten Tiefs um 108.000 $ zu testen. Die Marktstimmung an der Wall Street verschlechtert sich zunehmend, was den Druck auf den Krypto-Markt verstärkt.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wal-Adresse 0xb317, die bereits vor dem Tweet von Donald Trump am Freitag eine massive Short-Position über 192 Mio. USD auf Bitcoin eröffnet hatte. Nun hat dieselbe Adresse eine weitere Short-Position über 163 Mio. USD eröffnet. Diese Position weist aktuell einen unrealisierten Gewinn von rund 5 Mio. USD auf, mit einem Liquidationspreis bei 125.500 USD.
Diese Entwicklung sorgt für Spekulationen über mögliches Insider-Trading im Krypto-Markt.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ethereum Prognose: ETH scheitert am Widerstand bei 4.000 $
Auch Ethereum (ETH) zeigt sich aktuell schwach. Der Kurs ist unter die wichtige 4.000 $-Marke gefallen und konnte bisher nicht über die 50-Tage-EMA steigen, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu etablieren.
Das aktuelle Schlüssel-Support-Level liegt bei 3.600 $ (200-Tage-EMA). Sollte diese Unterstützung brechen, könnte sich die Abwärtsdynamik weiter verstärken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Krypto aktuell: ETF-Abflüsse belasten den Markt
Laut aktuellen Daten waren die ETF-Zuflüsse in Bitcoin zuletzt negativ. Sowohl am Freitag als auch am Montag wurden Abflüsse in Höhe von -326 Mio. USD verzeichnet.
Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Unsicherheit institutioneller Investoren wider und deutet darauf hin, dass kurzfristig mit weiterem Abwärtsdruck auf Bitcoin und Ethereum zu rechnen ist.
Quelle: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Fazit: Bitcoin & Ethereum im Korrekturmodus
Die aktuelle Bitcoin Prognose und Ethereum Prognose zeigen deutlich, dass die Krypto-Märkte weiterhin unter Druck stehen. Negative ETF-Flows, schwache Marktstimmung und große Short-Positionen von Walen deuten auf eine mögliche Fortsetzung der Konsolidierung hin.
Anleger sollten die Schlüsselmarken bei 108.000 $ (BTC) und 3.600 $ (ETH) genau im Blick behalten.
