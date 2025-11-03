TRADINGIDEE des Tages 🔴 Öl.WTI (03.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Technisches Bild spricht für Short

OPEC+ Entscheidung neutralisiert nicht das Risiko

Schwache Nachfrage in Asien

Der WTI-Ölpreis (OIL.WTI) zeigt derzeit Anzeichen von Schwäche: Nach einem kurzen Rebound testete der Kurs erneut die 50-Tage-Exponentielle Durchschnittslinie (EMA50). Gleichzeitig bleibt die 200-Tage-EMA in einem klaren Abwärtstrend, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Trotz des jüngsten Produktionsentscheids von OPEC+ sehen Experten weiterhin ein strukturelles Überangebot, das die Rohölpreise langfristig belasten dürfte. ► WTI Öl ISIN: XC0007924514 | WKN: 792451 | Ticker: OIL.WTI 🧠 Drei Key Takeaways 📉 Technisches Bild spricht für Short: WTI scheitert erneut an der EMA50 – die 200-Tage-Linie bleibt fallend.

⚙️ OPEC+ Entscheidung neutralisiert nicht das Risiko: Die nur moderate Produktionssteigerung ab Dezember ändert nichts am strukturellen Angebotsüberhang.

🌍 Schwache Nachfrage in Asien: Geringes Industriewachstum in China & Japan drückt zusätzlich auf die Preiserwartungen. 📊 Trading Idee – Short-Setup auf OIL.WTI Position Möglicher Einstieg Mögliches Ziel 1 Möglicher Stop-Loss Sentiment Short (Verkaufen) Marktpreis 56,30 USD 63,50 USD Bearish 🌍 Fundamentale Analyse – Angebot übersteigt Nachfrage 🛢️ OPEC+ Entscheidung mit begrenzter Wirkung OPEC+ kündigte an, ab Dezember 2025 die Produktion nur moderat zu erhöhen und in Q1 2026 eine Pause bei weiteren Steigerungen einzulegen. Dennoch bleibt die globale Angebotslage deutlich überversorgt. 📈 US-Produktion auf Rekordniveau Die USA fördern aktuell rund 13,8 Mio. Barrel pro Tag – ein historischer Höchststand. Damit bleibt der globale Markt trotz geopolitischer Spannungen gut versorgt. 🌏 Asien bleibt Nachfragelastig Industriedaten aus China, Südkorea und Japan signalisieren weiterhin schwache Energie-Nachfrage, was die Preisentwicklung zusätzlich belastet. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert für 2026 ein potenzielles Überangebot von bis zu 4 Mio. Barrel pro Tag – ein Szenario, das mittelfristig gegen steigende Ölpreise spricht. 📘 Fazit – Short-Signal bei WTI bestätigt sich 🧭 Die aktuelle Rohstoff Trading Analyse zeigt:

Trotz kurzfristiger Gegenbewegungen bleibt das übergeordnete Bild bei WTI bärisch. Der Markt wird weiterhin von einem Angebotsüberhang dominiert.

Die technischen Indikatoren deuten auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.

WTI.Öl Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

