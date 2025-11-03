Amazon Aktie nach starken Quartalszahlen – Jetzt Aktien kaufen? 🛒

Die Amazon Aktie hat nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen wieder für Aufsehen gesorgt. Dank eines starken Cloud-Geschäfts und gestiegener Profitabilität überzeugt der US-Konzern Anleger und Analysten gleichermaßen. Viele Investoren stellen sich nun die Frage: Sollte man jetzt Amazon Aktien kaufen oder lieber auf eine Konsolidierung warten?

► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 💰 Rekordumsatz und steigende Gewinne

Amazon übertraf im dritten Quartal die Umsatzerwartungen deutlich.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,25 USD , verglichen mit 6,69 USD laut Analystenschätzungen.

Der Umsatz stieg auf 51,24 Mrd. USD , ein Plus von 26 % gegenüber dem Vorjahr – das höchste Wachstum seit Anfang 2024.

Besonders das Werbegeschäft mit 50,08 Mrd. USD Umsatz übertraf die Erwartungen deutlich.

2️⃣ ☁️ AWS und KI treiben die Zukunft

Das Cloud-Segment Amazon Web Services (AWS) bleibt der Gewinnmotor des Konzerns.

CEO Andy Jassy betonte, dass steigende Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) langfristig die Margen verbessern sollen.

Amazon baut seine Rechenzentren massiv aus und setzt verstärkt auf KI-gestützte Cloud-Dienste, um mit Konkurrenten wie Microsoft Azure und Google Cloud Schritt zu halten.

3️⃣ 📈 Solide Aussichten für das vierte Quartal

Für das 4. Quartal 2025 erwartet Amazon einen Umsatz zwischen 56 und 59 Mrd. USD – über den Markterwartungen.

Die Bruttomarge soll zwischen 51 % und 53 % liegen.

Analysten bewerten die Aktie positiv: Trotz hoher Investitionen in KI und Cloud bleiben die Wachstumsperspektiven robust .

Die Amazon Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um über 25 % gestiegen.

🧠 Fazit: Amazon Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Amazon Aktie zeigt eindrucksvoll, dass der E-Commerce- und Cloud-Gigant weiterhin auf Wachstumskurs ist. Starke Quartalszahlen, solide Prognosen und Investitionen in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz sprechen für das Unternehmen.

Wer langfristig orientiert ist, könnte bei Rücksetzern gute Einstiegschancen finden. Für Anleger mit Fokus auf Technologiewerte bleibt die Amazon Aktie eine attraktive Option zum Aktien kaufen.

Amazon Aktie Chartanalyse – Daily:

Amazon Aktie Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ zur Amazon Aktie

Frage 1: Warum ist die Amazon Aktie aktuell im Fokus?

Die Amazon Aktie steht nach starken Quartalszahlen im Mittelpunkt. Der E-Commerce-Riese überzeugte mit einem Umsatzwachstum von 26 %, einem deutlichen Gewinnanstieg und starken Ergebnissen im Cloud-Segment AWS.

Frage 2: Sollte man jetzt Amazon Aktien kaufen?

Anleger, die langfristig investieren möchten, finden in Amazon einen attraktiven Wachstumswert. Das Unternehmen profitiert von KI-Investitionen, Cloud-Diensten und stabiler Profitabilität. Kurzfristig kann es nach der Rallye zu kleineren Rücksetzern kommen – langfristig bleibt der Trend jedoch positiv.

Frage 3: Was treibt die Amazon Aktie aktuell an?

Besonders die Cloud-Sparte AWS, das wachsende Werbegeschäft und Investitionen in Künstliche Intelligenz sind die Haupttreiber der Aktie. CEO Andy Jassy setzt auf technologische Innovation und Effizienzsteigerung in allen Geschäftsbereichen.

Frage 4: Welche Risiken gibt es bei der Amazon Aktie?

Zu den Risiken gehören mögliche Konjunkturabschwächungen, hohe Investitionskosten im Cloud- und KI-Bereich sowie starker Wettbewerb mit Google, Microsoft und Walmart. Auch regulatorische Eingriffe könnten das Wachstum kurzfristig bremsen.

Frage 5: Wie lautet die Prognose für die Amazon Aktie?

Analysten erwarten für die nächsten Quartale ein weiteres Umsatzwachstum sowie steigende Margen. Die Prognose für das vierte Quartal liegt bei 56–59 Mrd. USD Umsatz, was über den Markterwartungen liegt.