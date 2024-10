Bitcoin vor neuen Allzeithochs? Break √ľber $65.000 aktiviert $70.000 Marke¬†¬†

‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63

Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin

In unserer letztw√∂chigen Bitcoin Betrachtung schrieben wir, dass nach der FED und mit dem Halten √ľber der $60.000er Marke [‚Ķ] mit einem kurzen R√ľcksetzer zu rechnen (ist), eventuell in Richtung der auf Stundenbasis ausmachbaren, j√ľngst etablierten unteren Aufw√§rtstrendkanalbegrenzung [‚Ķ] (einen R√ľcksetzer, den wir dann tats√§chlich am vergangenen Mittwoch/Donnerstag zu sehen bekamen), dann aber weiter [‚Ķ] von dort k√∂nnte es dann in das letzte Quartal des Jahres 2024 dynamisch aufw√§rts und √ľber die $65.000 Marke zur√ľck in Richtung der $70.000 Region, eventuell sogar auf neue Allzeithochs gehen. [‚Ķ] ‚Äď und genau diesen Bruch und Halten √ľber die $65.000 Marke gab es dann am Donnerstag zu sehen.¬†

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Und vor dem Hintergrund, dass wir bis dato oberhalb der $65.000 Marke halten und sich somit eine klare Nachhaltigkeit des Bruchs höher herauskristallisiert, wächst meiner Einschätzung nach zunehmend die Chance auf ein erneut und saisonal bekannt bullishes, viertes Quartal.

Zur Erinnerung: eigentlich ist September der historisch schw√§chste Monat f√ľr Bitcoin. Im September hat Bitcoin zwischen 2011 und 2023 im Schnitt eine Performance von -5.7% gesehen, gefolgt von einem mit 15.1% starken Oktober im Schnitt im gleichen Zeitfenster und einem besonders bullishen November mit durchschnittlich √ľber 40% Performance.¬†

Eventuell bekommen wir bereits in den kommenden Handelstagen einen weiteren bullishen Drive auf der Oberseite zu sehen, der Wirtschaftsdatenkalender ist in der Tat prall gef√ľllt prim√§r mit Wirtschaftsindikationen aus den USA, wo am Dienstag und Donnerstag die ISM Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe anstehen, zudem Arbeitsmarktzahlen zu den JOLTs (Dienstag), ADP (Mittwoch) und besonders den Non-Farm Payrolls am Freitag.¬†

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Abzuwarten bleibt allerdings, ob von diesen Ver√∂ffentlichungen auch tats√§chlich st√§rkere Impulse erfolgen, denn: sollten die Zahlen entt√§uschen (was ja gemeinhin f√ľr eine eher geldpolitisch expansivere US-Notenbank FED sprechen w√ľrde und zeitgleich positiv f√ľr Risk Assets und somit Bitcoin w√§re) so ist nicht unbedingt mit st√§rkeren Auswirkungen auf die Spekulationen rund um eine geldpolitisch expansivere FED in den Jahresschluss zu rechnen, wo der Terminmarkt derzeit mit bereits √ľber 70% noch mindestens einen weiteren ‚ÄěJumbo Rate Cut‚Äú in einer Gr√∂√üenordnung von 50 Basispunkten erwartet.

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch ist der Modus in Bitcoin mit dem Bruch und Halten √ľber $65.000 nun bullish einzusch√§tzen, eventuell gibt es noch einmal einen kurzen, finalen ‚ÄěFlush‚Äú auf der Unterseite, wobei¬† dann reinkommende K√§ufer das weiter oben skizzierte, bullishe Bild noch einmal deutlicher unterstreichen w√ľrden.¬†¬†

Long-Setup: 

Long Trades wurden mit dem Bruch √ľber $65.000 getriggert, das Halten oberhalb aktiviert nun potenziell die $70.000 Marke als erstes, anzuvisierendes Ziel, Zwischenziel eventuell im Bereich um $67.000, starke bullishe Dynamik √ľber $70.000 k√∂nnte/w√ľrde auch z√ľgig die Allzeithochs um $74.000 in den Fokus r√ľcken.¬†

 

Short-Setup: 

Short Trades sind zun√§chst kein Thema, erst ein Bruch der auf Stundenbasis etablierten Aufw√§rtstrendlinie mit sich dann abzeichnenden fallenden Hochs und Tiefs und Halten unter $62.000 w√ľrde mich diesbez√ľglich nachdenken lassen.¬†

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 28.09.24:

  

Quellen: xStation5 von XTB