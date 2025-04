BlackRock mit neuem AUM-Rekord, obwohl die Ergebnisse enttäuschend sind 📊

BlackRock (BLK.US) meldete seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025, die leicht unter den Erwartungen lagen. Diese Ergebnisse beinhalten noch nicht die Marktpanik, die nach Trumps „Tag der Befreiung“ aufkam, spiegeln aber bereits die gestiegene Unsicherheit der Anleger wider, was zu niedrigeren Nettozuflüssen als erwartet führte. Dennoch stellte der Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 11,58 Billionen US-Dollar zum Ende des ersten Quartals 2025 einen weiteren Rekord auf, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Handel vorbörslich deutet auf eine leicht positive Eröffnung hin (etwa 0,7 % über dem gestrigen Schlusskurs), was jedoch weniger auf eine positive Aufnahme der Ergebnisse durch die Anleger als vielmehr auf die zuvor eingepreiste potenzielle Schwäche aufgrund der starken Rückgänge in der letzten Woche zurückzuführen ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: xStation BlackRock meldete bei fast allen wichtigen Finanzkennzahlen Ergebnisse, die unter den Erwartungen lagen. Obwohl der Umsatz des Unternehmens bei 5,28 Milliarden US-Dollar lag, was nahe an der Prognose von 5,3 Milliarden US-Dollar liegt, beliefen sich die Nettozuflüsse auf 84,17 Milliarden US-Dollar, fast 12 Milliarden US-Dollar weniger als die Konsensprognose. Institutionelle Nettoabflüsse in Höhe von 37,18 Milliarden US-Dollar deuten auf eine leichte Verschlechterung der Stimmung unter professionellen Kunden hin. Im Segment der Performancegebühren ist ein starker Umsatzrückgang zu verzeichnen, was angesichts der deutlichen Rückgänge auf dem US-Markt seit Jahresbeginn und eines Quartals auf Rekordtief jedoch nicht überraschend sein sollte.

Die operative Marge des Unternehmens lag bei 32,2 % und damit fast 4 Prozentpunkte unter den Erwartungen. Ein positiver Aspekt der Ergebnisse ist jedoch der bereinigte Gewinn je Aktie, der bei 11,30 US-Dollar lag – über 1 US-Dollar höher als die Prognose. FINANZERGEBNISSE 1. QUARTAL 2025: Verwaltete Vermögenswerte 11,58 Billionen USD, +11 % im Jahresvergleich, Prognose 11,62 Billionen USD

11,58 Billionen USD, +11 % im Jahresvergleich, Prognose 11,62 Billionen USD Angepasster Gewinn je Aktie 11,30 USD gegenĂĽber 9,81 USD im Vorjahr, Prognose 10,11 USD

11,30 USD gegenĂĽber 9,81 USD im Vorjahr, Prognose 10,11 USD NettozuflĂĽsse 84,17 Mrd. USD, +47 % im Jahresvergleich, Prognose 96,02 Mrd. USD Langfristige ZuflĂĽsse 83,35 Mrd. USD, Prognose 105,15 Mrd. USD Institutionelle NettoabflĂĽsse 37,18 Mrd. USD NettozuflĂĽsse im Einzelhandel 13,12 Mrd. USD Aktien-NettozuflĂĽsse 19,31 Mrd. USD, Prognose 35,41 Mrd. USD Festverzinsliche NettozuflĂĽsse 37,74 Mrd. USD

84,17 Mrd. USD, +47 % im Jahresvergleich, Prognose 96,02 Mrd. USD Umsatz 5,28 Mrd. USD, Prognose 5,3 Mrd. USD Anlageberatungsgebühren 60 Mio. USD, -71 % im Jahresvergleich, Prognose 126,9 Mio. USD Grundgebühren und Erträge aus Wertpapierleihegeschäften 4,40 Mrd. USD, +16 % im Jahresvergleich, Prognose 4,36 Mrd. USD Erträge aus Technologiedienstleistungen 436 Mio. USD, +16 % im Jahresvergleich, Prognose 439,4 Mio. USD

5,28 Mrd. USD, Prognose 5,3 Mrd. USD Betriebsmarge 32,2 %, Prognose 36 %

32,2 %, Prognose 36 % Bereinigte operative Marge 43,2 %, Prognose 42,6 %

43,2 %, Prognose 42,6 % Gesamtaufwendungen 3,58 Milliarden US-Dollar, +18 % im Jahresvergleich, Prognose 3,4 Milliarden US-Dollar   Quellen: xStation5 von XTB

