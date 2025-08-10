DAX Prognose & Analyse für KW 33/2025 📊 KEY TAKEAWAYS Der DAX hat aktuell den charttechnischen Vorteil, dass er im 4h Chart über allen drei Durchschnittslinien notiert. Es könnte sich somit im Rahmen von Schwäche an der SMA200 bzw. darunter an der SMA20 bzw. der SMA50 erholen. Alle drei Linien liegen aktuell eng zusammen, der Index wäre damit gut unterstützt. Die Performance der zurückliegenden Handelswoche von rund 3,1% plus ist ein starkes Signal. Es kann wieder Richtung Allzeithoch gehen im DAX! ⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 10.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick 1. 🧩 DAX, Makroökonomische Rahmenbedingungen Die deutsche Wirtschaft steht weiterhin unter Druck. Viele Branchen leiden unter Auftragsmangel – eine zentrale Hürde für eine nachhaltige Erholung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Automobilindustrie: Rückläufige Nachfrage belastet die Branche.

Maschinenbau & Elektrotechnik: Schwache Auftragseingänge bremsen das Wachstum.

Metallindustrie: Über die Hälfte der Unternehmen meldet schleppende Nachfrage.

Dienstleistungssektor: Zeigt positive Tendenzen.

Handel: Zwei Drittel der Großhändler und die Hälfte der Einzelhändler berichten über unzureichende Nachfrage. Zusätzlich wirken sich globale Unsicherheiten – insbesondere die US-Zollpolitik – negativ aus. Deutschland als exportorientierte Volkswirtschaft ist hiervon besonders betroffen. 2. 🔙 DAX Rückblick(04.08. – 08.08.2025) Der DAX startete am Montag bei 23.573 Punkten und schloss die Woche bei 24.226 Punkten – ein Wochengewinn von stolzen 3,1%, trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer. Wochenhoch: unter Vorwochenwert

Wochentief: über Vorwochenlevel

Range: kleiner als in Kalenderwoche (KW) 31, aber über Jahresdurchschnitt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Erholung setzte am Montag und Dienstag ein, gefolgt von einer Seitwärtsphase, bevor am Donnerstag ein Anstieg bis knapp 24.400 Punkte erfolgte. Unsere vorherige Wochenprognose war weniger optimistisch, unsere Anlaufziele wurden deutlich überschritten.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link 3. 📐💹⏳Für aktive Daytrader, Trading Setups DAX Wichtige Widerstände: 24.259 / 24.339 / 24.431 / 24.504 / 24.611 / 24.711 Punkte Wichtige Unterstützungen: 24.195 / 24.077 / 23.969 / 23.894 / 23.747 / 23.675 Punkte Intraday- & Tagesschlussmarken: Intraday: 24.564 & 23.981 Punkte

Tagesschluss: 25.067 & 23.243 Punkte 4. 📈 Charttechnische DAX Analyse Daily-Chart: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX über SMA20 (24.129) und knapp über SMA50 (23.969)

Bullen benötigen Anschlusskäufe für Test des Allzeithochs

Rückfall unter SMA50 könnte Abwärtsdruck bis 23.885 oder 23.610 Punkte auslösen

Prognose Tageschart: 📈 neutral bis leicht bullisch 4-Stunden-Chart: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX über SMA20, SMA50 und SMA200 → kurzfristig bullisch

SMA200 (24.071) als zentrale Unterstützung

Bruch aller drei Linien würde Abwärtsszenario bis 23.880 bzw. 23.505 Punkte aktivieren

Prognose 4h-Chart: 📈 bullisch 5. 🧮 Fazit: DAX Analyse & Ausblick für die neue Börsenwoche 🟢 Long-Szenario: Bullenszenario (60 % Wahrscheinlichkeit): Stabilisierung über 24.226 Punkten könnte neue Hochs ansteuern lassen – Allzeithoch im Fokus. 🔴 Short-Szenario: Bärenszenario (40 % Wahrscheinlichkeit): Rückfall unter 24.226 Punkte aktiviert Abwärtspotenzial bis unter 24.000 Punkte. Gesamttrend-Erwartung, ➡️ Tendenz: Seitwärts bis leicht aufwärts. 💡 Kurz gesagt / FAZIT DAX Diese DAX Analyse deutet auf eine leichtere, bullische Tendenz hin, doch die DAX Prognose bleibt abhängig vom Verhalten an den charttechnischen Schlüsselmarken SMA20 und SMA50. Trader sollten sowohl die Widerstände im Blick behalten als auch die Unterstützungen als mögliche Einstiegs- oder Ausstiegspunkte nutzen.

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.