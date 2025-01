BlackRock übertrifft im 4. Quartal die Erwartungen und verzeichnet einen Rekordzufluss von 641 Milliarden US-Dollar, da der Aufschwung an den Privatmärkten anhält

BlackRock Inc. (BLK.US) meldete am Mittwoch starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2024, woraufhin die Aktien im vorbörslichen Handel um bis zu 2,7 % stiegen, da der bereinigte Gewinn die Prognosen der Analysten übertraf. Der weltweit größte Vermögensverwalter verzeichnete auf allen seinen Plattformen ein robustes Wachstum, insbesondere bei ETFs und Privatmärkten, obwohl die verwalteten Vermögenswerte die Erwartungen leicht verfehlten. Die implizite Gewinnüberraschung war positiv, da der Gewinn pro Aktie die Prognosen um 4,1 % übertraf. BlackRock erzielte im vierten Quartal eine außergewöhnliche Leistung mit einer bemerkenswerten Stärke bei den ETF-Zuflüssen und der Expansion auf dem Privatmarkt, während das Segment für Technologiedienstleistungen eine anhaltende Dynamik zeigte. Das Unternehmen profitierte von einem verstärkten Kundenengagement und einem deutlichen Wachstum bei alternativen Investitionen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen BlackRock-Ergebnisse für das vierte Quartal 2024: Umsatz: 5,68 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 5,59 Milliarden US-Dollar (+23 % im Jahresvergleich)

Angepasster Gewinn je Aktie: 11,93 US-Dollar gegenüber erwarteten 11,46 US-Dollar (9,66 US-Dollar im Jahresvergleich)

Verwaltetes Vermögen: 11,55 Billionen US-Dollar gegenüber erwarteten 11,66 Billionen US-Dollar (+15 % im Jahresvergleich)

Nettozuflüsse: 281,42 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 198,41 Milliarden US-Dollar (+194 % im Jahresvergleich)

Grundgebühren und Erträge aus Wertpapierleihen: 4,42 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 4,38 Milliarden US-Dollar

Erträge aus Technologiedienstleistungen: 428 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 417,5 Millionen US-Dollar

Bereinigte operative Marge: 45,5 % gegenüber erwarteten 44,8 % Segmentleistung: Langfristige Zuflüsse: 200,67 Milliarden US-Dollar (gegenüber erwarteten 159,93 Milliarden US-Dollar)

Nettozuflüsse bei Aktien: 126,57 Milliarden US-Dollar (gegenüber erwarteten 73,47 Milliarden US-Dollar)

Nettozuflüsse bei festverzinslichen Wertpapieren: 23,78 Milliarden US-Dollar

Nettozuflüsse bei institutionellen Anlegern: 53,38 Milliarden US-Dollar

Nettozuflüsse bei Privatanlegern: 4,65 Milliarden US-Dollar

Erfolgshonorare für Anlageberatung: 451 Millionen US-Dollar (gegenüber erwarteten 369,5 Millionen US-Dollar) Strategische Entwicklungen und Ausblick 2025: Abschluss der 12,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Global Infrastructure Partners

Ausstehende Abschlüsse der Übernahmen von HPS Investment Partners (12 Milliarden US-Dollar) und Preqin Ltd. (3,1 Milliarden US-Dollar)

Einführung des Bitcoin-ETF zeigt starkes Wachstum mit einem Vermögen von über 50 Milliarden US-Dollar

Das jährliche ETF-Geschäft zog 2024 insgesamt 390 Milliarden US-Dollar an

