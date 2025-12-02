BMW Prognose 2025: Aktie im Fokus – Zahlen, Ausblick & Chartanalyse

Der Konzern hat im 3. Quartal 2025 trotz leicht rückläufiger Umsätze wieder mehr verdient und bestätigt damit auch das Erreichen der angepassten Jahresziele. BMW hat im 3. Quartal, wie nach der Prognosesenkung erwartet abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte gegenüber dem sehr schwachen Vorjahresquartal um ein Drittel auf 2,26 Mrd. EUR zu. Vor einem Jahr hat eine Auslieferungssperre wegen Probleme mit einem Bremssystem die Zahlen deutlich belastet. Die operative Marge kletterte um fast drei Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Der Anstieg war wegen der Probleme im Vorjahreszeitraum auch erwartet worden, wobei Analysten mit einem etwas schwächeren Wert gerechnet haben. Ohne die weiteren negativen Einflussfaktoren, wie die US-Zölle wäre die Marge noch um 1,75 Prozentpunkte höher ausgefallen. Da BMW auch in China produziert und die Fahrzeuge nach Europa einführt, unterliegen auch diese erhöhten Zöllen, was auf die Marge drückt.

✅ Drei Key Takeaways

1. Operative Erholung trotz Gegenwind

BMW steigerte im 3. Quartal das EBIT um rund ein Drittel auf 2,26 Mrd. EUR – trotz schwächerer Umsätze, Preisdruck in China und Belastungen durch US- und Reimportzölle.

2. Charttechnisch bullisch – wichtige Supports halten

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bleibt das Bild bullisch, solange der Kurs über der SMA20 sowie SMA50 notiert. Die SMA200 fungiert als zentrale Trendstütze.

3. Positive BMW Prognose mit moderatem Risiko

Mittelfristig wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 % (langfristig) und 60 % (kurzfristig).

Upside-Potenzial: 95–97 EUR zunächst, langfristig 115–118 EUR.

BMW hat im 3. Quartal 2025 trotz leicht rückläufiger Umsätze deutlich mehr verdient und bestätigt damit das Erreichen der angepassten Jahresziele. Die BMW Aktie im Fokus steht damit weiter im Spannungsfeld zwischen operativer Stärke und globalen Belastungsfaktoren.

Fundamentaldaten

Aktueller Preis: 89,40 EUR

Marktkapitalisierung: 49,71 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 142,38 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 34,76 %

KGV 2025*: 8,17

4-Wochen-Performance: +8,25 %

Bewertung: Leicht unterbewertet

Dividendenrendite 2025*: 4,54 %

Branche: Automobilindustrie

*Prognose

Parkettgeflüster – Fundament für die BMW Prognose 2025

BMW hat das dritte Quartal wie erwartet geliefert. Das EBIT stieg gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel auf 2,26 Mrd. EUR. Im Q3 des Vorjahres hatten Probleme mit einem Bremssystem und eine Auslieferungssperre die Zahlen stark belastet.

Operative Marge: +3 Prozentpunkte auf 5,2 %

Analystenerwartungen: leicht übertroffen

Belastungsfaktoren: US-Zölle, China-Zölle auf reimportierte Fahrzeuge

Umsatz: 32,3 Mrd. EUR (leicht unter Vorjahr)

Insbesondere der chinesische Markt bleibt herausfordernd: schwächere Absatzentwicklung, intensiver Preiswettbewerb und steigende Unterstützung für Händler beeinflussen die BMW Prognose.

BMW lieferte im 3. Quartal 9 % mehr Fahrzeuge aus. Absatzmix und Wachstum stützten das operative Ergebnis, während die Preisentwicklung dämpfend wirkte.

Chartcheck – BMW Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart-Analyse

Die BMW Aktie hat sich seit dem Jahrestief im April deutlich erholt, jedoch mehrfach an der Zone zwischen 90–91,50 EUR an Momentum verloren.

Technische Highlights

SMA200 (81,35 EUR) bietet anhaltend starken Support

SMA20 (86,52 EUR) und SMA50 (84,10 EUR) stützen den kurzfristigen Trend

Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, überwiegen die bullischen Chancen

Mögliche Kursziele nach oben

Jahreshoch

95–97 EUR

Langfristig: 115–118 EUR

Relevante Unterstützungen

80 EUR und darunter die SMA200.

Unterhalb der SMA200 steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs zu den Zonen 73,44 EUR (Gap) und Jahrestief.

Einschätzung Tageschart – BMW Prognose: bullisch

Szenario-Wahrscheinlichkeiten (12–18 Monate):

Bullish: 55 %

Bearish: 45 %

4-Stunden-Chart – Kurzfristige BMW Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ein klarer Rebound über die SMA20 und SMA50, womit sich das kurzfristige Bild aufgehellt hat.

Wichtige Marken

SMA20: 87,39 EUR

SMA50: 86,99 EUR

SMA200: 84,43 EUR

Die Nähe der SMA20 und SMA50 schafft eine starke Unterstützungszone. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Linien würde das Setup belasten.

Einschätzung 4h-Chart – kurzfristige Prognose: bullisch

Szenario-Wahrscheinlichkeiten (3 Monate):

Bullish: 60 %

Bearish: 40 %

Widerstände

92,36

102,35 (Gap)

115,20

118,85

Unterstützungen

88,22

87,59

87,39

86,99

86,52

85,79

84,43

81,35

75,42 (Gap)

73,82 (Gap)

73,44 (Gap)

