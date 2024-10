BMW: Schwieriges drittes Quartal steht bevor 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 17.09.2024

AKTIE IM FOKUS: BMW

WKN: 519000 | ISIN:  DE0005190003 | Ticker: BMW

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Bedingt durch Qualit√§tsprobleme muss BMW die Auslieferung von Fahrzeugen stoppen. Die technischen Ma√ünahmen betreffen 1,5 Mio. Kraftfahrzeuge und werden zu Gew√§hrleistungskosten in dreistelliger Millionenh√∂he f√ľhren.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    72,47 EUR

Marktkapitalisierung     41,27 Mrd. EUR

Umsatz 2023    155,50 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    36,41 %

KGV 2024*    4,99 %

4 Wochen Performance    - 14,44 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    7,22 %

Branche    Automobilbranche

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat Anfang September die Jahresprognose angepasst. Ausl√∂ser f√ľr die Korrektur sind zum einen Belastungen im Segment Automobile, die aus Problemen mit den zuglieferten Integrierten Bremssystem eines Lieferanten resultieren. Die hat Auslieferungssperren und R√ľckrufe zur Folge. Die Auslieferungssperren f√ľhren zu negativen Absatzeffekten im zweiten Halbjahr. Betroffen sind insgesamt 1,5 Mio. Fahrzeuge. Die Gew√§hrleistungskosten, die durch dieses Problem entstehen, werden das Ergebnis im 3. Quartal mit einem dreistelligen Millionenbetrag belasten.

Weiter hemmt die ged√§mpfte Nachfrage im wichtigen Absatzmarkt China den Absatz. Dort h√§lt die Kaufzur√ľckhaltung trotz der St√ľtzungsma√ünahmen der Regierung weiter an. Beide Faktoren haben einen negativen Ergebnis Einfluss. Bei den Auslieferungen erwartet der Konzern einen leichten R√ľckgang gegen√ľber dem Vorjahr (zuvor war ein leichter Anstieg erwartet worden) Die Die EBIT-Marge wird in einem Korridor von 6 Prozent bis 7 Prozent erwartet (zuvor 8 Prozent bis 10 Prozent) Der Return on Capital Employed wird zwischen 11 Prozent und 13 Prozent erwartet (zuvor 15 Prozent bis 20 Prozent) Der Free Cashflow wir auf das Gesamtjahr auf mehr als 4 Mrd. EUR gesch√§tzt.

Das dritte Quartal wird von den beschriebenen Einfl√ľssen st√§rker betroffen sein als das Schlussquartal. Das Konzernergebnis vor Steuern wird deutlich zur√ľckgehen. (zuvor war ein leichter R√ľckgang erwartet) Die Zahlen f√ľr das 3. Quartal werden am 6. November ver√∂ffentlicht.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem die Aktie im April das Jahreshoch (115,02 EUR) formatiert hatte, ging es kontinuierlich abw√§rts. Im Tageschart ist erkennbar, dass es keine wesentlichen Erholungen gegeben hat und die die sich eingestellt haben, wurden nachfolgend gleich wieder abverkauft. In der letzten Handelswoche kam der Punch mit einem Tagesverlust von √ľber 10 Prozent. Die Aktie hat seit dem Hoch in gut f√ľnf Monaten fast 40 Prozent an Wert verloren.

Die 50-Tage-Linie (aktuell bei 83,03 EUR) bzw. die 200-Tage-Linie (aktuell bei 95,58 EUR) konnten im Mai etwas Support bieten, aber diese Linien wurden nachfolgend gleich wieder aufgegeben. Wie im Chart gut erkennbar konnte die Aktie im Juli bzw. im August noch einmal an und √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 79,60 EUR) laufen, hat sich √ľber dieser Linie aber nicht festsetzen k√∂nnen. Der Aufw√§rtsdrang wurde jeweils von der 50-Tage-Linie. Im weiteren Handelsverlauf hat sich die Aktie aktuell unter der 20-Tage-Linie etabliert.

Das Tageschart ist als angeschlagen zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben, das September Tief (68,49 EUR) bzw. die 66,89 EUR zu erreichen. An beiden Marken hat die Aktie die Chance einen Boden zu formatieren. Gelingt dies aber nicht, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die 57,14 EUR bzw. √ľbergeordnet an die 36,42 EUR gehen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die 20-Tage-Linie gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelswochen bereits ein Deckel gewesen ist. Aktuell können die Kursmuster so interpretiert werden, dass kurzfristige Erholungen ihr Ende an der 20-Tage-Linie spätestens an der 50-Tage-Linie finden könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, √ľber der 50-Tage-Linie etablieren, was auf Basis der Kursmuster nicht einfach werden d√ľrfte. Erst wenn sich der Anteilsschein verbindlich √ľber der 50-Tage-Linie etabliert hat, k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung der 93 / 95 EUR-Marke gehen. Solange das Papier unter der 20-Tage-Linie notiert ist der Fokus auf der Unterseite zu suchen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Juni und im Juli √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen ist. Nach einem kleineren R√ľcksetzer ging es Mitte August wieder moderat aufw√§rts, wobei die Bewegung Ende August auslief. Es stellten sich nachfolgend zun√§chst moderate Abgaben ein, der Abgabedruck nahm dann deutlich zu, die Aktie wurde unter die 70 EUR-Marke durchgereicht, konnte sich in den letzten beiden Handelswochen wieder etwas erholen und √ľber die 70 EUR-Marke zur√ľcklaufen. Im 4h Chart ist das mangelnde Kaufinteresse der letzten Handelsmonate noch besser nachzuvollziehen.

Das Wertpapier konnte sich ab Ende Juni im Bereich der SMA20 (aktuell bei 74,13 EUR) bzw. der¬†SMA50 (aktuell bei 79,61 EUR) festsetzen. Beide Durchschnittslinien hatten bis Anfang September immer ihre Anziehungskraft. Ende August hat die Aktie die SMA50 als Unterst√ľtzung verbindlich aufgegeben und deutlich nachgegeben. Das Chartbild ist aktuell b√§risch zu interpretieren.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten sich diese kurzfristig bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Wird diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so gilt es die Kursmuster im Bereich dieser Durchschnittslinie engmaschig zu beobachten. Vorstellbar ist, dass die Aktie bereits im Bereich der SMA20 wieder den R√ľckzug antritt. Geht es √ľber diese Linie, so muss der Anteilsschein auch die SMA50 nehmen, die im Juli ein Brett gewesen ist.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich zun√§chst √ľber der SMA20 festsetzen. Gelingt dies, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der SMA50 gehen. Bereits hier, sp√§testens an der 200-Tage-Linie k√∂nnten denkbare Aufw√§rtsambitionen beendet sein. Die Tiefs k√∂nnten erneut getestet werden, solange die Aktie unter der¬†SMA20 notiert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

72,59

72,64

73,41

79,17

79,58

80,10

83,03

84,38

95,58

102,19 (GAP)

109,33 (GAP)

121,51

Unterst√ľtzungen

68,49

66,89

57,14

36,42

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: