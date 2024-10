BNY Mellon übersteigt 50 Billionen US-Dollar an verwahrten Vermögenswerten 📈

BNY Mellon (BK.US) veröffentlichte heute vor der Wall Street-Sitzung seinen Gewinnbericht für das 3. Quartal 2024 und gab bekannt, dass es die erste Bank in der Geschichte ist, die ein Vermögen von über 50 Billionen US-Dollar unter Verwahrung und Verwaltung hat. Die Aktien legten vorbörslich um 1,3 % zu. BNY Mellon meldete in mehreren Schlüsselbereichen, darunter bereinigtes Ergebnis je Aktie, Umsatz und Nettozinsertrag, besser als erwartete Ergebnisse für das 3. Quartal. Die Gebühren für Investmentdienstleistungen der Bank stiegen um 5 % auf 2,34 Milliarden US-Dollar, während die Einnahmen aus dem Devisengeschäft um 14 % auf 175 Millionen US-Dollar stiegen. Das Gesamtvermögen, das von BNY Mellon verwahrt und/oder verwaltet wird, erreichte 52,1 Billionen US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf und einen historischen Meilenstein für den Bankensektor darstellt. Die implizite eintägige Bewegung für das Unternehmen basierend auf historischen Daten betrug 3,35 %, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 6,57 % über dem Konsens für den bereinigten Gewinn je Aktie. Das Unternehmen hat außerdem eine vierteljährliche Dividende von 0,47 $ pro Aktie angekündigt, die am 1. November 2024 an die zum Geschäftsschluss am 21. Oktober 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Höhepunkte Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die verwahrten und/oder verwalteten Vermögenswerte erreichten einen Rekordwert von 52,1 Billionen US-Dollar und waren damit die erste Bank, die die Marke von 50 Billionen US-Dollar überschritt

Das verwaltete Vermögen stieg auf 2,14 Billionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen

Angepasster Gewinn je Aktie von 1,52 US-Dollar, übertrifft die Erwartungen

Der Umsatz stieg auf 4,65 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen BNY Mellon Q3 2024 Ergebnisse Verwahrte und/oder verwaltete Vermögenswerte: 52,1 Billionen US-Dollar gegenüber erwarteten 51,08 Billionen US-Dollar

Verwaltete Vermögenswerte: 2,14 Billionen US-Dollar gegenüber erwarteten 2,08 Billionen US-Dollar

Angepasster Gewinn je Aktie: 1,52 US-Dollar gegenüber erwarteten 1,42 US-Dollar

Umsatz: 4,65 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 4,55 Milliarden US-Dollar

Nettozinserträge: 1,05 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1 Milliarde US-Dollar Segmentaufschlüsselung Gebühren für Investmentdienstleistungen: 2,34 Milliarden US-Dollar (+5 % im Jahresvergleich)

Deviseneinnahmen: 175 Millionen US-Dollar (+14 % im Jahresvergleich)

Gebühren für Emittentendienstleistungen: 285 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 286,6 Millionen US-Dollar

Gebühren für Treasury-Dienstleistungen: 200 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 197,6 Millionen US-Dollar Weitere wichtige Kennzahlen Nettozinsmarge: 1,16 % gegenüber erwarteten 1,13 %

Eigenkapitalrendite: 12 % gegenüber erwarteten 11,3 %

Kernkapitalquote (Tier 1): 11,9 % gegenüber erwarteten 11,5 %

Rückstellungen für Kreditverluste: 23 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 11,4 Millionen US-Dollar

Nicht zinsbezogene Aufwendungen: 3,10 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 3,07 Milliarden US-Dollar

Gesamteinlagen: 296,44 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 296,46 Milliarden US-Dollar

Nettokredite: 69,16 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 70,35 Milliarden US-Dollar

Liquiditätsdeckungsgrad: 116 % Zusätzliche Anmerkungen BNY Mellon war die erste Bank in der Geschichte, die ein Vermögen von über 50 Billionen US-Dollar verwahrte und verwaltete

Die Aktien der Bank sind im vergangenen Jahr um 76 % gestiegen und übertreffen damit das durchschnittliche Wachstum von 48 % anderer amerikanischer Banken

BNY Mellon gab kürzlich bekannt, dass sie die in Washington D.C. ansässige Wisdom Tree mit einem Wert von 80 Milliarden US-Dollar an börsennotierten ETFs in den USA, darunter einen der ersten US-Bitcoin-ETFs, verwahren wird

Die bankeigene künstliche Intelligenz wird bereits von 14.000 der 55.000 Mitarbeiter genutzt

Die BNY Mellon befindet sich mitten in einer Umstrukturierung, die darauf abzielt, Kosten zu senken, Abläufe zu optimieren und sich auf Geschäfte mit höheren Margen zu konzentrieren

Die Bank hat eine vierteljährliche Dividende von 0,47 US-Dollar pro Aktie angekündigt, die am 1. November 2024 ausgezahlt werden soll

