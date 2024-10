BoE lässt Zinssätze wie erwartet unverändert. GBPUSD testet 1,33

Die Bank of England (BoE) stimmte mit 8:1 Stimmen für die Beibehaltung der Zinssätze, entgegen den Erwartungen einer 7:2 Abstimmung. Nur Dhingra war anderer Meinung und sprach sich für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte aus. Die Bank begann ihren Zinssenkungszyklus Anfang August und senkte den Leitzins von 5,25 % auf 5,0 %.

Die BoE betonte die Notwendigkeit, mit einer zu schnellen oder zu starken Senkung der Zinssätze vorsichtig zu sein, und verwies auf die Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Inflation.

Die BoE geht jedoch davon aus, dass die Inflation im vierten Quartal auf etwa 2,5 % ansteigen wird, während sie zuvor von 2,75 % ausgegangen war.

Unter den MPC-Mitgliedern, die für die Beibehaltung der Zinssätze gestimmt haben, gibt es „unterschiedliche Auffassungen“ über das Fortbestehen der Inflation. Die meisten Wähler glauben, dass die derzeitige Politik angemessen ist

Die BoE wird die anhaltende Inflation genau beobachten und die restriktive Geldpolitik auf jeder Sitzung entsprechend anpassen.

Der Arbeitsmarkt hat Anzeichen einer Entspannung gezeigt, bleibt aber im historischen Vergleich angespannt. Probleme mit der Datenqualität, insbesondere bei der Arbeitskräfteerhebung (AKE), geben jedoch weiterhin Anlass zur Sorge. Nach der Ankündigung erreichte der Wechselkurs des Kabels den höchsten Stand seit Februar 2022 und spiegelte damit die Interpretation des Marktes wider, dass die BoE eine weniger dovishe Haltung einnimmt. Der Markt rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 66 % für eine weitere Zinssenkung im November, und vor der Entscheidung war die Zinssenkung vollständig eingepreist.

