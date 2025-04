Boeing-Aktien fallen um 3 %, da China Flugzeug-Orders aussetzt 📉

Die Aktien von Boeing (BA) sind im vorb√∂rslichen Handel in den USA um fast 3 % gefallen, nachdem bekannt wurde, dass China seine inl√§ndischen Fluggesellschaften angewiesen hat, die Annahme zus√§tzlicher Flugzeuge des amerikanischen Herstellers einzustellen, und zwar vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskrieges zwischen den USA und China. Laut Bloomberg , das sich auf anonyme Quellen beruft, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat Peking Berichten zufolge auch chinesische Fluggesellschaften aufgefordert, den Kauf von Luftfahrtausr√ľstung und -teilen von US-Unternehmen auszusetzen. Theoretisch besteht die Gefahr, dass sich der Lebenszyklus √§lterer Flugzeuge verl√§ngert, wenn Boeing keine Flugzeuge nach China liefern kann. Das bedeutet, dass sie l√§nger in Betrieb bleiben, anstatt ersetzt zu werden.

, das sich auf anonyme Quellen beruft, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat auszusetzen. Theoretisch besteht die Gefahr, dass sich der Lebenszyklus √§lterer Flugzeuge verl√§ngert, wenn Boeing keine Flugzeuge nach China liefern kann. Das bedeutet, dass sie l√§nger in Betrieb bleiben, anstatt ersetzt zu werden. Dies scheint das Gesch√§ft bestimmter in den USA ans√§ssiger Unternehmen wie Heico (HEI.US) zu unterst√ľtzen, das eng mit Boeing verbunden ist, da die Nachfrage nach Flugzeugwartung und Ersatzteilen potenziell steigt. Fluggesellschaften k√∂nnten auch gezwungen sein, ihre Reparatur- und Wartungsbem√ľhungen zu verst√§rken, um ihre Flotten einsatzf√§hig zu halten. Die Heico-Aktien sind heute vorb√∂rslich um fast 1 % gestiegen; au√üerdem ist das Unternehmen nur sehr gering auf dem chinesischen Markt vertreten. Die neuen Z√∂lle auf US-Importe verdoppeln die Kosten f√ľr in den USA hergestellte Flugzeuge und Teile mehr als und machen es f√ľr chinesische Fluggesellschaften praktisch unm√∂glich, Boeing-Lieferungen anzunehmen. Die Boeing-Aktien sind seit Jahresbeginn um √ľber 10 % gefallen, und das Unternehmen hat noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert. Der anhaltende Handelskrieg versch√§rft die strategischen Herausforderungen f√ľr Boeing. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.