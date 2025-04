Boeing-Aktien steigen nach besser als erwarteten Ergebnissen für das erste Quartal

Die Aktien von Boeing Co. (BA.US) stiegen am Mittwoch im vorbörslichen Handel um bis zu 4,2 %, nachdem der Luft- und Raumfahrtgigant Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen und Anzeichen für eine Erholung trotz Herausforderungen in der Fertigung und globaler Handelsspannungen zeigten.

Finanzergebnisse übertreffen Prognosen

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 31 Millionen US-Dollar (0,16 US-Dollar pro Aktie), was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 355 Millionen US-Dollar im Vorjahr darstellt. Der Umsatz stieg um 18 % auf 19,5 Mrd. USD, wobei der bereinigte Verlust pro Aktie mit 0,49 USD den erwarteten Verlust von 1,29 USD unterbot. Der freie Cash-Burn von 2,3 Mrd. USD war weitaus besser als die erwarteten 3,4 Mrd. USD. Der Umsatz im Bereich Verkehrsflugzeuge stieg um 75 % auf 8,15 Mrd. USD, da Boeing 130 Jets auslieferte, was einem Anstieg von fast 60 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Erholung im Bereich Verkehrsflugzeuge

Der Umsatz im Bereich Verkehrsflugzeuge stieg um 75 % auf 8,15 Mrd. US-Dollar, da Boeing im Quartal 130 Jets auslieferte, was einem Anstieg von fast 60 % gegenüber den 83 Auslieferungen im Vorjahr entspricht. Das 737-Programm wird schrittweise hochgefahren, wobei für dieses Jahr eine Produktion von 38 Flugzeugen pro Monat geplant ist. CEO Kelly Ortberg kündigte an, dass das Unternehmen die Genehmigung der FAA einholen werde, um die Produktion „im Laufe dieses Jahres“ auf 42 Jets pro Monat weiter zu steigern.

Verteidigung und Raumfahrt

Der Umsatz im Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit ging um 9 % auf 6,3 Mrd. US-Dollar zurück, obwohl das Segment eine operative Marge von 2,5 % verzeichnete, was die Stabilisierung der operativen Leistung widerspiegelt. Im Laufe des Quartals sicherte sich Boeing einen Großauftrag für die Entwicklung und den Bau der F-47, des Kampfflugzeugs der nächsten Generation der US-Luftwaffe, obwohl dieser Auftrag noch nicht in den Verteidigungsaufträgen des Unternehmens in Höhe von 62 Mrd. US-Dollar enthalten ist.

Strategische Schritte und anhaltende Herausforderungen

CEO Kelly Ortberg bezeichnete 2025 als „Wendejahr“ für Boeing und kündigte Pläne an, die Produktion der 737 auf 38 Flugzeuge pro Monat zu steigern und noch in diesem Jahr die Genehmigung für 42 Flugzeuge pro Monat zu beantragen. Das Unternehmen gab den Verkauf seines Geschäftsbereichs Digital Aviation Solutions an Thoma Bravo für 10,55 Milliarden US-Dollar bekannt, um seine Schulden zu reduzieren. Allerdings sieht sich Boeing aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China mit Unsicherheiten konfrontiert, da chinesische Zölle in Höhe von 125 % die Lieferungen an chinesische Fluggesellschaften beeinträchtigen. Der Auftragsbestand des Unternehmens in Höhe von 545 Milliarden US-Dollar umfasst über 5.600 Verkehrsflugzeuge, was einen gewissen Puffer gegen Marktschwankungen darstellt.

Boeing Aktie im Tageschart

Im vorbörslichen Handel bewegt sich die Aktie um den 100-Tage-SMA – ein wichtiger Wert, den die Bullen halten wollen, da er den Weg für eine weitere Erholung ebnen könnte. Die Bären hingegen werden versuchen, den Kurs unter den 30-Tage-SMA zu drücken. Der RSI tendiert nach oben, während sich der MACD nach einem bullischen Crossover ausweitet.

Quelle: xStation5 von XTB

