Boeing meldet erheblichen Verlust im vierten Quartal aufgrund anhaltender operativer Herausforderungen und strategischer Neuausrichtung

Boeing Co. (BA.US) hat heute seinen Gewinnbericht für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht, in dem erhebliche Verluste und betriebliche Herausforderungen offengelegt werden, während das Unternehmen unter der Leitung von CEO Kelly Ortberg seine Bemühungen zum Wiederaufbau und zur Umstrukturierung fortsetzt. Die Ergebnisse spiegeln die Auswirkungen von Produktionsproblemen, Arbeitskämpfen und Rückschlägen bei Verteidigungsprogrammen wider und unterstreichen gleichzeitig den Fokus des Unternehmens auf grundlegende Umstrukturierungen und Verbesserungen der Qualitätskontrolle. Es gibt nur geringe Auswirkungen auf die Kursentwicklung vor der Markteinführung, da die Gewinne bereits letzte Woche vorab bekannt gegeben wurden. Ergebnisse von Boeing Q4 2024: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Umsatz: 15,24 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 16,45 Milliarden US-Dollar

Kernverlust pro Aktie: 5,90 US-Dollar gegenüber erwarteten 3,07 US-Dollar

Angepasster freier Cashflow: -4,10 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten -4,17 Milliarden US-Dollar

Operativer Cashflow: -3,45 Milliarden US-Dollar

Gesamtauftragsbestand: 521,34 Milliarden US-Dollar Segmentleistung: Umsatz im Bereich Verkehrsflugzeuge: 4,76 Milliarden US-Dollar

Umsatz im Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit: 5,41 Milliarden US-Dollar (-20 % im Jahresvergleich) gegenüber erwarteten 6,29 Milliarden US-Dollar

Umsatz im Bereich Global Services: 5,12 Milliarden US-Dollar (+5,6 % im Jahresvergleich) gegenüber erwarteten 5,08 Milliarden US-Dollar

Betriebsverlust im Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit: 2,27 Milliarden US-Dollar gegenüber erwartetem Verlust von 697,4 Millionen US-Dollar

Betriebsgewinn von Global Services: 998 Millionen US-Dollar Strategische Updates: 737-Programm nahm die Produktion mit Plänen für eine schrittweise Erhöhung der Rate wieder auf

787-Programm erreichte eine Produktionsrate von fünf pro Monat

777-9 erste Lieferung wird weiterhin für 2026 erwartet

Keine finanziellen Ziele für 2025 angegeben

17.000 Stellenstreichungen angekündigt

Über 24 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital aufgebracht

Das Jahr mit 26,3 Milliarden US-Dollar in bar und kurzfristigen Wertpapieren abgeschlossen

3,5 Milliarden US-Dollar an im Mai fälligen Schulden im Voraus bezahlt Kommentar des CEO: Kelly Ortberg betonte die Fortschritte des Unternehmens bei der Umstrukturierung und stellte fest, dass Boeing „sich auf den vor uns liegenden Weg vorbereitet, indem wir weiterhin in unsere Kerngeschäfte investieren und gleichzeitig unser Portfolio straffen“. Er räumte ein, dass die Behebung kultureller Dysfunktionen „eine mehrjährige Reise“ sein werde, und hob die Bemühungen hervor, Bürokratie abzubauen und die Agilität bei der Entscheidungsfindung zu verbessern. Portfolioüberprüfung: Möglicher Verkauf des Navigationsunternehmens Jeppesen, geschätzter Wert 6–8 Milliarden US-Dollar

Fokus auf Investitionen in das Kerngeschäft und Portfoliooptimierung

Umsetzung verbesserter Maßnahmen zur Qualitätskontrolle

Operative Umstrukturierung zur Unterstützung höherer Produktionsniveaus

Die Aktie wird über dem 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level und dem 30-Tage-SMA gehandelt. Bullen streben einen erneuten Test der Höchststände vom Dezember an, während Bären versuchen werden, unter 171,7 $ zu fallen, um das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level zu erreichen, das mit dem 50-Tage-SMA übereinstimmt. Der RSI nähert sich dem Punkt, an dem sich in der neutralen Zone eine rückläufige Divergenz bildet. Unterdessen hat der MACD einen rückläufigen Crossover erlebt, bleibt aber eng.

