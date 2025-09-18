Börse Aktuell – Marktbericht Börse vom heutigen Tag Die US-Notenbank (Fed) hat die Märkte gestern nicht überrascht: Der Leitzins wurde um 25 Basispunkte gesenkt. Die Projektionen bleiben nahezu unverändert – die Fed erwartet weiterhin eine Inflation von rund 3 % in diesem Jahr und den kommenden Jahren. Die US-BIP-Prognose wurde leicht nach oben korrigiert. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass sich der Arbeitsmarkt spürbar abschwächt. Die Zentralbank werde diese Entwicklung nicht untätig verfolgen, wolle aber auch keine überstürzte Lockerung der Geldpolitik einleiten. Der Markt preist derzeit zusätzliche Zinssenkungen von insgesamt 50 Basispunkten in diesem Jahr und 25 Basispunkten im kommenden Jahr ein. Marktbericht Börse: Reaktionen der Märkte Die US-Aktienindex-Futures notieren nach dem Rollover höher und reagierten moderat positiv auf Powells Aussagen und die Fed-Entscheidung. Der EUR/USD fiel nach Powells Rede von rund 1,19 auf 1,178 zurück. Gleichzeitig stieg Bitcoin über die Marke von 117.000 US-Dollar. Börse Aktuell – Wichtige Termine heute

Heute stehen zentrale Konjunkturdaten im Fokus: Die Bank of England gibt ihre Zinsentscheidung um 11:00 Uhr GMT bekannt.

Um 12:30 Uhr GMT folgen die US-Arbeitsmarktdaten (Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) sowie der Philly Fed Index .

Nach US-Börsenschluss veröffentlicht FedEx seine Quartalszahlen. Die Aktie des Logistikriesen hat in den vergangenen Quartalen deutlich an Wert verloren. Rohstoffe und Devisen im Marktbericht Börse Die Märkte für Agrar- und Energierohstoffe zeigen sich am Morgen mit geringer Volatilität. Edelmetalle geraten hingegen unter Druck: Gewinnmitnahmen belasten, Silber verliert fast 1 %. Das Währungspaar AUD/USD rutschte nach schwachen Arbeitsmarktdaten aus Australien um mehr als 0,4 % ab. Zwar blieb die Arbeitslosenquote bei 4,2 % stabil, jedoch ging die Beschäftigung im August um 5.400 Stellen zurück – erwartet war ein Plus von 21.000 nach einem Zuwachs von 24.500 im Vormonat.

