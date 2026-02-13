Wirtschaftskalender: Börse heute im Fokus der US-Inflationsdaten

Das Wichtigste in Kürze US-CPI als Haupttreiber

Europa mit BIP & CPI-Daten

Erhöhte Marktbewegungen wahrscheinlich

Die Börse heute startet mit erhöhter Spannung in den Handelstag. Im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders steht die Veröffentlichung des wichtigen US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar. Die Inflationsdaten aus den USA gelten als entscheidender Impulsgeber für Aktien-, Devisen- und Anleihemärkte. Anleger beobachten sowohl die monatliche als auch die jährliche Preisentwicklung genau, da die Zahlen maßgeblich die Erwartungen an die künftige Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen könnten. 🔑 Drei Key Takeaways für die Börse heute US-CPI als Haupttreiber: Inflationsdaten um 14:30 Uhr dürften hohe Volatilität auslösen.

Europa mit BIP & CPI-Daten: Eurozone und mehrere Länder veröffentlichen wichtige Konjunkturindikatoren.

⚡ Erhöhte Marktbewegungen wahrscheinlich: Aktien-, Forex- und Anleihemärkte im Fokus. Vormittag: Europa-Daten im Wirtschaftskalender Der Handelstag beginnt mit einer Reihe europäischer Konjunkturdaten: 🕗 08:00–09:00 Uhr Rumänien: BIP & Industrieproduktion

Schweiz: Verbraucherpreisindex

Ungarn: Industrieproduktion

Tschechien: Verbraucherpreisindex

Spanien: Inflationsdaten

Slowakei: BIP 🕙 10:00–11:00 Uhr Polen: Verbraucherpreise

Tschechien: Leistungsbilanz

Eurozone: Außenhandelsbilanz & revidiertes BIP Q4 Diese Veröffentlichungen liefern erste Impulse für den DAX, den Euro sowie europäische Staatsanleihen. 14:30 Uhr – Der Höhepunkt für die Börse heute Der entscheidende Termin im Wirtschaftskalender folgt am Nachmittag: 📊 US-Verbraucherpreisindex (CPI) Januar VPI (m/m): Prognose 0,3 %

Kern-VPI (m/m): Prognose 0,3 %

VPI (j/j): Prognose 2,5 %

Kern-VPI (j/j): Prognose 2,5 % Die Inflationsergebnisse könnten die Erwartungen hinsichtlich möglicher Zinssenkungen oder -anhebungen der Federal Reserve neu justieren. 👉 Über den Prognosen liegende Werte könnten die Renditen steigen lassen und Tech-Aktien belasten.

👉 Schwächere Inflationszahlen könnten hingegen Zinssenkungsfantasie befeuern. 🛢️ Später Handel: Ölmarkt im Blick Um 19:00 Uhr wird die Anzahl der aktiven US-Ölbohranlagen veröffentlicht (Prognose 413). Diese Daten beeinflussen insbesondere den Energiesektor und die Ölpreise – mit indirekten Auswirkungen auf Aktienindizes. 📈 Was bedeutet das für die Börse heute? Die heutige Marktstimmung hängt maßgeblich von den US-Inflationsdaten ab. 📉 Überraschend hohe Inflation → Druck auf Aktienmärkte

📈 Moderate oder sinkende Inflation → Unterstützung für Wachstumswerte

💱 Forex-Markt besonders volatil (USD, EUR, CHF, JPY) Gerade an Tagen mit zentralen US-Daten ist mit erhöhten Intraday-Schwankungen zu rechnen. 🧠 Fazit: Wirtschaftskalender liefert heute klare Impulse Der heutige Wirtschaftskalender verspricht einen hochvolatilen Handelstag. Während Europa am Vormittag erste Akzente setzt, entscheidet am Nachmittag der US-CPI über die Richtung an der Börse heute. 👉 Trader und Investoren sollten die Veröffentlichung um 14:30 Uhr besonders im Blick behalten und auf schnelle Marktreaktionen vorbereitet sein. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.