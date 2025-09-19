Gestern erlebten die US-Börsen einen außergewöhnlichen Handelstag: Ein starker Kursanstieg trieb den S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average und den Russell 2000 auf neue Rekordhochs. Ein solches Ereignis hat es im 21. Jahrhundert bislang nur 25 Mal gegeben – ein seltener Moment, der im heutigen Marktbericht Börse im Fokus steht. Mehr als 300 Werte im S&P 500 legten zu, angeführt von den Technologiewerten. Nvidia und Intel dominierten die Kursgewinne, wobei Intel um satte 23 % zulegte. Der Nasdaq 100 stieg um 1,1 %, während der Russell 2000 mit einem Plus von 2,5 % glänzte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktbericht Börse: Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten Auch FedEx sorgte für positive Impulse: Nach Vorlage der Quartalszahlen kletterte die Aktie um über 5 % nach Börsenschluss. Das könnte heute die Stimmung im gesamten US-Logistik- und Frachtsektor beflügeln. Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach, nachdem die Zahl der neuen Arbeitslosenanträge so stark gefallen ist wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Dies nahm einigen Investoren die Sorgen um den US-Arbeitsmarkt. Börse Aktuell im Ausblick: Makrodaten und geopolitische Faktoren Heute richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf sekundäre Konjunkturdaten aus dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Im Mittelpunkt steht jedoch ein geplanter Telefontermin zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping um 15:00 Uhr dt. Zeit. Zudem dürfte die Marktvolatilität aufgrund des sogenannten „Triple Witching“ erhöht bleiben – der quartalsweisen Fälligkeit von Futures und Optionen an den Finanzmärkten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

